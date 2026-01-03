Колосков не верит, что ФИФА накажет США: «Инфантино влюблен в Трампа и готов все ему простить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, может ли ФИФА наказать США за удары по Венесуэле.

«Инфантино влюблен в Трампа. Он души в нем не чает и готов все простить. Он ему как родной отец. Уверен, что никакой отмены чемпионата мира в США не будет — все состоится. Они сильны только против нас и белорусов. Это политика двойных стандартов», — сказал Колосков «СЭ».



Ранее ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяли в плен бойцы элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта».