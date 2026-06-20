Киммих, Вирц и Хаверц выйдут в старте Германии на матч ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Кот-д'Ивуара на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.
Игра состоится на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада) и начнется в 23.00 по московскому времени.
Германия: Нойер, Браун, Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Вирц, Мусиала, Сане, Хаверц.
Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Синго, Дьоманд, Сангаре, Кессье, Диалло, Инао Улаи, Бонни.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Кот-д'Ивуар.
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