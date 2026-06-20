Live
20 июня, 22:30
Бельгия — Иран: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
Что сказал Амир Галенои после матча с Новой Зеландией
Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что его команда является самой угнетенной среди участников чемпионата мира.
«Наша команда — самая угнетенная на всем чемпионате мира. Федерация здесь не присутствует. Наших журналистов здесь нет. Многих из нашей управленческой команды здесь нет. Раньше у нас была часть тренерского штаба, которая помогала с заменами, но теперь ее нет. Многим техническим специалистам пришлось самим справляться с этим», — пообещал ивуарийский тренер.
После матча с Новой Зеландией иранская команда получила распоряжение покинуть США и вернуться в свой тренировочный лагерь в мексиканской Тихуане, хотя изначально планировала остаться на ночь для восстановления сил.
Что сказал Руди Гарсия после матча с Египтом
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия после ничьей с египтянами заявил о важности победы над Ираном.
«Египтяне забили первым же ударом, а это всегда плохо, потому что подкрепляет их план на игру. Нам удалось сравнять счет благодаря футболисту, вышедшему на замену (Лукаку), и у нас даже был шанс выиграть. Было важно отреагировать. Теперь нам нужно обязательно обыгрывать Иран», — сообщил иранский специалист.
Как сборная Ирана готовилась к ЧМ-2026
Иранцы перед чемпионатом мира провели четыре встречи. В марте команда Амира Галенои уступила Нигерии (1:2), после чего обыграла Коста-Рику (5:0), Гамбию (3:1) и Мали (2:0).
Как сборная Бельгии готовилась к ЧМ-2026
В рамках подготовки к чемпионату мира бельгийские футболисты провели четыре товарищеских матча. Команда Руди Гарсии сыграла вничью с Мексикой (1:1), а победила США (5:2), Хорватию (2:0) и Тунис (5:0).
В воскресенье, 21 июня сборная Бельгии сыграет против Ирана в матче групповой стадии ЧМ-2026.
Где смотреть матч Бельгия — Иран
Матч сборных Бельгии и Ирана в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Бельгия — Иран
Матч Бельгия — Иран состоится в воскресенье, 21 июня, в Инглвуде на стадионе SoFi. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Сборные Бельгии и Ирана сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды на старте турнира добились ничейных результатов, поэтому очная встреча имеет важное значение для попадания в плей-офф.
Бельгийцы в первом туре поделили очки с Египтом (1:1). В первом тайме Эмам Ашур вывел «фараонов» вперед, но после перерыва Ромелу Лукаку вынудил Мохамеда Хани отправить мяч в собственные ворота. Иранцы на старте чемпионата мира ушли от поражения в матче с Новой Зеландией (2:2). Новозеландцы дважды по ходу встречи выходили вперед — дубль сделал Элайджа Джаст. Иранцы на это ответили голами Рамина Резаяна и Мохаммада Мохеби.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Бельгия — Иран. Присоединяйтесь!