Что сказал Амир Галенои после матча с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что его команда является самой угнетенной среди участников чемпионата мира.

«Наша команда — самая угнетенная на всем чемпионате мира. Федерация здесь не присутствует. Наших журналистов здесь нет. Многих из нашей управленческой команды здесь нет. Раньше у нас была часть тренерского штаба, которая помогала с заменами, но теперь ее нет. Многим техническим специалистам пришлось самим справляться с этим», — пообещал ивуарийский тренер.

После матча с Новой Зеландией иранская команда получила распоряжение покинуть США и вернуться в свой тренировочный лагерь в мексиканской Тихуане, хотя изначально планировала остаться на ночь для восстановления сил.