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Расписание матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня

Опубликовано расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В воскресенье, 21 июня, состоятся четыре матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 21 июня

03:00. Группа E. Эквадор — Кюрасао — стадион «Эрроухед» в Канзас-Сити (США)

07:00. Группа F. Тунис — Япония — стадион «ББВА» в Гуадалупе (Мексика)

19:00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия — стадион «Мерседес-Бенц» в Атланте (США)

22:00. Группа G. Бельгия — Иран — стадион «Соу-Фай» в Инглвуде (США)

Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатами матчей ЧМ-2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир проходит в трех странах: США, Мексике и Канаде.

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