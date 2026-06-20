Куман о разгромной победе Нидерландов на ЧМ-2026: «Отличный результат, но есть моменты, которые можно сделать лучше»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил разгромную победу над сборной Швеции в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 20 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:1 в пользу нидерландцев, у которых по дублю оформили Брайан Бробби и Коди Гакпо, а еще один гол забил Крисенсио Саммервилл.

«Мы очень хотели выиграть первый матч на турнире. Поэтому на нас было определенное давление, ведь не хочется, чтобы все решалось только в последнем туре. В некоторых эпизодах мы действовали хорошо. Но даже при счете 5:1 мы слишком долго распознаем изменения в игре соперника, когда он перестраивается. Это отличная победа и отличный результат, но было достаточно моментов, которые можно сделать лучше», — приводит AD слова Кумана.

В 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2). В 3-м туре нидерландцы встретятся 26 июня с Тунисом.