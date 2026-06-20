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Сегодня, 09:00

ЧМ-2026, расписание и результаты 20-21 июня: Германия — Кот-д`Ивуар, Нидерланды — Швеция и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В субботу, 20 июня, на ЧМ-2026 пройдут матчи Германия — Кот-д`Ивуар в Торонто (Канада) и Нидерланды — Швеция в Хьюстоне (США).

В ночь на 21 июня состоятся игры Эквадор — Кюрасао в Канзас-Сити (США) и Тунис — Япония в Гуадалупе (Мексика).

20 июня

Чемпионат мира. Группа F.
20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Нидерланды
Швеция
Чемпионат мира. Группа E.
20 июня, 23:00. BMO Field (Торонто)
Германия
Кот-д`Ивуар

21 июня

Чемпионат мира. Группа E.
21 июня, 03:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Эквадор
Кюрасао
Чемпионат мира. Группа F.
21 июня, 07:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
Тунис
Япония

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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