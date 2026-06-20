ЧМ-2026, расписание и результаты 20-21 июня: Германия — Кот-д`Ивуар, Нидерланды — Швеция и другие матчи
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
В субботу, 20 июня, на ЧМ-2026 пройдут матчи Германия — Кот-д`Ивуар в Торонто (Канада) и Нидерланды — Швеция в Хьюстоне (США).
В ночь на 21 июня состоятся игры Эквадор — Кюрасао в Канзас-Сити (США) и Тунис — Япония в Гуадалупе (Мексика).
20 июня
21 июня
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде
Новости