Гакпо признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо получил награду лучшему игроку матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции, сообщает пресс-служба ФИФА.

Игра прошла в субботу, 20 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась победой нидерландцев со счетом 5:1. 27-летний Гакпо оформил дубль и отметился результативной передачей. Он довел число голов за национальную команду до 23.

Сборная Нидерландов набрала 4 очка и возглавила таблицу группы F. В 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 нидерландцы 26 июня сыграют с Тунисом.