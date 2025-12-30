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30 декабря 2025, 17:08

Хабиб показал, как с помощью Роналдо получил от Инфантино вип-билеты на ЧМ-2026

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как стал обладателем двух вип-билетов на матч чемпионата мира по футболу 2026 года.

Боец посетил Всемирный спортивный саммит, который проходил в Дубае. Во время выступления на сцене вместе с Роналдо президент ФИФА Джанни Инфантино предложил бразильскому нападающему выбрать счастливчика, которому достанутся два билета на матч ЧМ-2026.

В это время Нурмагомедов сидел в первом ряду зала и активно призывал футболиста выбрать его. В шутку он поугрожал легендарному игроку, и тот не смог ему отказать.

«Хабиб уже бьет меня», — отшутился бывший футболист. «Это самый безопасный вариант», — поддержал Инфантино бразильца.

Выйдя на сцену, боец обратился к Инфантино с вопросом, будут ли это вип-билеты.

«Я уже купил обычные билеты. Мне нужны вип, пожалуйста», — уточнил Нурмагомедов.

Глава ФИФА пообещал россиянину, что удовлетворит его просьбу.

37-летний Нурмагомедов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе.

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Роналдо
Хабиб Нурмагомедов
Футбол
Джанни Инфантино
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Чемпионат мира по футболу 2026

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