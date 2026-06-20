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Сегодня, 23:17

Нойер установил новый рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Сергей Филин
Мануэль Нойер.
Фото Reuters

40-летний голкипер сборной Германии Мануэль Нойер побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

20 июня Нойер вышел в стартовом составе немецкой команды на игру второго тура групповой стадии ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара. Этот матч стал для голкипера 21-м на чемпионатах мира. Предыдущий рекорд принадлежал французу Уго Льорису, у которого 20 игр на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — пятый в карьере Мануэля Нойера. В 2014 году голкипер вместе со сборной Германии становился чемпионом мира.

Матч Германия — Кот-д'Ивуар проходит на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада) и начался в 23.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

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Чемпионат мира. Группа E.
20 июня, 23:00. BMO Field (Торонто)
Германия
Кот-д`Ивуар

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