Нойер установил новый рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей

40-летний голкипер сборной Германии Мануэль Нойер побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

20 июня Нойер вышел в стартовом составе немецкой команды на игру второго тура групповой стадии ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара. Этот матч стал для голкипера 21-м на чемпионатах мира. Предыдущий рекорд принадлежал французу Уго Льорису, у которого 20 игр на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — пятый в карьере Мануэля Нойера. В 2014 году голкипер вместе со сборной Германии становился чемпионом мира.

Матч Германия — Кот-д'Ивуар проходит на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада) и начался в 23.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.