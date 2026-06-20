Канчельскис назвал причины разгромного поражения Швеции от Нидерландов на ЧМ-2026

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» поражение сборной Швеции от Нидерландов (1:5) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

«Шведы не думали, что нидерландцы начнут так играть. Практически все голы были забиты с фланговых передач. Шведам надо было это проанализировать и сделать на этом акцент. Их самоуверенность после первой победы тоже повлияла на отрицательный результат. В целом, сейчас 90 процентов голов забивается через фланги. Нужно было их нейтрализовать, хотя бы попытаться», — сказал Канчельскис «СЭ».

Нидерланды набрали 4 очка и возглавили таблицу группы F. Швеция с 3 баллами располагается на второй строчке.

26 июня нидерландцы сыграют с Тунисом, а шведы — с Японией.

(Давид Петросян)