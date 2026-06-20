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Сегодня, 22:35

Сборная Нидерландов не проигрывает на групповом этапе ЧМ с 1994 года

Сергей Филин

Сборная Нидерландов продлила беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 18 матчей.

20 июня Нидерланды разгромили Швецию (5:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Лучшим игроком матча стал 27-летний нападающий Голландии Коди Гакпо.

Сборная Нидерландов увеличила беспроигрышную серию на групповых этапах чемпионатов мира до 18 поединков. На их счету 13 побед и 5 ничьих.

Последний раз голландцы проигрывали на групповом этапе ЧМ 25 июня 1994 года в матче с Бельгией (0:1).

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо забивает третий гол в&nbsp;ворота Швеции.Бробби и Гакпо разорвали скандинавскую оборону. Со Швецией весело, но для Нидерландов она слишком наивная

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Нидерланды занимают первое место в группе F с 4 очками. В заключительном матче группового этапа голландцы встретятся с Тунисом 26 июня.

Чемпионат мира. Группа F.
20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Нидерланды
5:1
Швеция

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