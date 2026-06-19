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Германия — Кот-д`Ивуар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
Мнение Эмерсе Фаэ о матче с Германией
Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ заявил о желании выйти в плей-офф после матча с немцами.
«Мы приехали на чемпионат мира не в качестве туристов. При подготовке к турниру мы обыграли Францию, а в первом туре одолели храбрую сборную Эквадора. Впереди матч с Германией. Это сильная и опытная команда. Мы обязательно бросим ей вызов, чтобы уже после второго тура отобраться в плей-офф», — пообещал ивуарийский тренер.
Мнение Юлиана Нагельсманна о матче с Кот-д'Ивуаром
Главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну перед игрой с Кот-д'Ивуаром журналисты сообщили, что он провел тысячу дней на своем посту.
«Тысяча дней? Это здорово, я не знал. Но при подготовке к матчу с ивуарийцами нельзя терять ни дня, ни часа. Неважно, что у сборной десять побед подряд или сколько дней я ею руковожу, главное — ближайшая игра. Мы должны быть сфокусированы на ближайшем сопернике и продолжать так делать максимально долго. Чемпионат мира только начался», — сказал немецкий специалист.
Сборная Кот-д'Ивуара: результаты перед ЧМ-2026
Ивуарийцы перед чемпионатом мира провели три матча. В марте Кот-д'Ивуар победил Южную Корею (4:0) и Шотландию (1:0), а в начале июня — Францию (2:1).
Cборная Германии: результаты перед ЧМ-2026
Перед чемпионатом мира немецкие футболисты провели четыре товарищеских матча. Команда Нагельсманна победила Швейцарию (4:3), Гану (2:1), Финляндию (4:0) и США (2:1).
Где смотреть трансляцию матча Германия — Кот-д'Ивуар
Матч сборных Германии и Кот-д'Ивуара в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Германия — Кот-д'Ивуар
Матч Германия — Кот-д'Ивуар состоится в субботу, 20 июня, в Торонто на стадионе BMO Field. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Сборные Германии и Кот-д'Ивуара сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды на старте турнира выиграли, поэтому победитель очной встречи досрочно выйдет в плей-офф.
Команда Юлиана Нагельсманна в первом матче разгромила Кюрасао со счетом 7:1. При этом до 38-й минуты счет на табло был равным (1:1). В составе бундестим дубль сделал Кай Хаверц, по мячу забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав.
Ивуарийцы на старте чемпионата мира победили Эквадор со счетом 1:0. Единственный мяч африканская сборная забила на 90-й минуте — отличился Амад Диалло.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Германия — Кот-д'Ивуар. Присоединяйтесь!