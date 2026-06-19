Сборные Германии и Кот-д'Ивуара сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды на старте турнира выиграли, поэтому победитель очной встречи досрочно выйдет в плей-офф.

Команда Юлиана Нагельсманна в первом матче разгромила Кюрасао со счетом 7:1. При этом до 38-й минуты счет на табло был равным (1:1). В составе бундестим дубль сделал Кай Хаверц, по мячу забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав.

Ивуарийцы на старте чемпионата мира победили Эквадор со счетом 1:0. Единственный мяч африканская сборная забила на 90-й минуте — отличился Амад Диалло.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Германия — Кот-д'Ивуар. Присоединяйтесь!