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Сегодня, 23:00

Далот о критике Роналду: «Наше мнение о нем не изменилось, он всегда будет готов помогать сборной Португалии»

Алина Савинова

Защитник сборной Португалии Диогу Далот ответил на критику национальной команды после ничьей со сборной ДР Конго (1:1) в первом матче на чемпионате мира-2026.

«Критика будет, но наш посыл таков: миллионы людей хотят, чтобы Португалия побеждала, и есть те, кто не хочет. Я достаточно давно в футболе и знаю, что критика — часть процесса, от нее не убежишь. Но существует и конструктивная критика. Мы едины как команда, мы сильны и готовы сделать все для победы», — приводит Reuters слова Далота.

Также футболист заступился за партнера по сборной Криштиану Роналду, который подвергся особенно жесткой критике после невыразительного старта на своем шестом чемпионате мира.

«Все знают о способности Криштиану справляться с критикой. Давление — часть соревнований такого уровня. Наше мнение о нем не изменилось, он всегда будет готов помогать и представлять свою страну», — добавил он.

Далот отметил, что игроки сборной Португалии сознательно отгородились от негатива в соцсетях.

В групповом турнире чемпионата мира-2026 Португалия также сыграет с Узбекистаном 23 июня и Колумбией 28 июня.

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