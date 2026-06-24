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Сегодня, 10:00

ЧМ по футболу 2026: лучшие бомбардиры и ассистенты чемпионата мира

Опубликован список лучших бомбардиров и ассистентов ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. После двух матчей на турнире на его счету 5 голов.

В тройку лучших снайперов также входят форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий Норвегии Эрлинг Холанд — у обоих по 4 гола. По 3 мяча забили немец Дениз Ундав и канадец Джонатан Дэвид.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026

Лионель Месси, Аргентина — 5 голов.

Килиан Мбаппе, Франция — 4.

Эрлинг Холанд, Норвегия — 4.

Дениз Ундав, Германия — 3.

Джонатан Дэвид, Канада — 3.

Лучшие ассистенты ЧМ-2026

Александер Исак, Швеция — 3 голевые передачи.

Майкл Олисе, Франция — 3.

Райан Гравенберх, Нидерланды — 2.

Дениз Ундав, Германия — 2.

Крис Вуд, Новая Зеландия — 2.

После 48 сыгранных матчей на ЧМ-2026 забито 141 гола. Средняя результативность турнира составляет 2,94 гола за игру.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32. Финал запланирован на 19 июля.

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