Газзаев — о дубле Роналду в ворота Узбекистана: «Он и Месси — украшение всего чемпионата мира»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче второго тура чемпионата мира-2026 против Узбекистана (5:0).

В этой встрече 41-летний форвард оформил дубль.

«Роналду подтвердил свой статус. Он и Месси — украшение всего чемпионата мира. Чем больше таких игроков, тем выше качество футбола», — сказал Газзаев «СЭ».

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.