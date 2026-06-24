Рахимич: «Надеюсь, что Босния и Герцеговина победит Катар и выйдет в плей-офф»

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Босния и Герцеговина — Катар на чемпионате мира-2026.

«Очень надеюсь, что Босния и Герцеговина победит Катар и выйдет в плей-офф. Считаю, что в игре против Катара они фавориты. К сожалению, наша сборная провела неудачный последний матч со Швейцарией. Важную роль сыграло удаление, из-за чего команда развалилась, но надеюсь, что в игре с Катаром все будет по-другому», — сказал Рахимич «СЭ».

Матч Босния и Герцеговина — Катар пройдет сегодня, 24 июня, в 22.00 московскому времени.