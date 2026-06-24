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Сегодня, 13:15

Газзаев считает, что выступление Узбекистана на ЧМ-2026 окажет влияние на развитие футбола в стране

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении сборной Узбекистана в матче второго тура чемпионата мира-2026 против Португалии (0:5).

«Хочу поздравить Узбекистан с тем, что они играют на этом чемпионате мира. Это высочайшее достижение игроков. Считаю, что это даст толчок к развитию футбола в стране. Тем более у них есть Хусанов, который играет в одном из лучших клубов мира — «Манчестер Сити». Участие Узбекистана на чемпионате мира — уже большое достижение», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
5:0
Узбекистан

После двух туров Узбекистан идет на последнем месте в группе K, не набрав ни одного очка.

Сборная впервые в своей истории участвует в финальной части чемпионата мира.

Гол Азиза Ганиева в&nbsp;ворота Португалии отменили на&nbsp;ЧМ-2026.Сборная Узбекистана забила самый красивый гол на ЧМ-2026. Но его не засчитали из-за фола Файзуллаева

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