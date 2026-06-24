Газзаев считает, что выступление Узбекистана на ЧМ-2026 окажет влияние на развитие футбола в стране

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении сборной Узбекистана в матче второго тура чемпионата мира-2026 против Португалии (0:5).

«Хочу поздравить Узбекистан с тем, что они играют на этом чемпионате мира. Это высочайшее достижение игроков. Считаю, что это даст толчок к развитию футбола в стране. Тем более у них есть Хусанов, который играет в одном из лучших клубов мира — «Манчестер Сити». Участие Узбекистана на чемпионате мира — уже большое достижение», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира. Группа K.

23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

После двух туров Узбекистан идет на последнем месте в группе K, не набрав ни одного очка.

Сборная впервые в своей истории участвует в финальной части чемпионата мира.