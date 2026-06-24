Сборная Аргентины поздравила Лионеля Месси с 39-летием

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и национальная команда поздравили нападающего Лионеля Месси с днем рождения.

24 июня правому вингеру исполнилось 39 лет.

«Ассоциация футбола Аргентины поздравляет Лионеля Андреса Месси, капитана, знаменосца и эмблему сборной, с 39-летием. Он продолжает писать решающие главы в истории мирового футбола, в настоящее время играя ведущую роль на чемпионате мира», — говорится в заявлении пресс-службы AFA на официальном сайте организации.

На групповом этапе ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дубль в матче с Австрией (2:0) и помог сборной Аргентины досрочно выйти в плей-офф турнира.

В заключительном матче группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией 28 июня.