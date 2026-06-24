Шотландия — Бразилия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ
Сборные Шотландии и Бразилии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 24 на 25 июня. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Следить за ключевыми событиями встречи Шотландия — Бразилия можно в матч-центре на нашем сайте.
Бразилия набрала 4 очка и занимает 1-е место в группе С, Шотландия с 3 очками идет на третьей строчке в квартете.
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