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Сегодня, 12:56

Булыкин считает, что Бразилия обыграет Шотландию с крупным счетом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Шотландия — Бразилия на чемпионате мира-2026.

«Думаю, нам стоит ждать хорошей игры от бразильцев. Когда ситуация становится тяжелой, топ-сборные берутся за голову и показывают хороший футбол, поэтому здесь стоит рассчитывать на победу с крупным счетом. Конечно, у шотландцев мотивации тоже хватает, но уровень футболистов все-таки разный. Думаю, что, в отличие от Англии, Бразилия сможет распечатать ворота соперника», — сказал Булыкин «СЭ».

Шотландия сыграет со сборной Бразилии в четверг, 25 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало — в 1:00 по московскому времени.

Александр Антоняк

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