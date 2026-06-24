Газзаев назвал скучной игру сборной Англии на ЧМ-2026: «Незаметно участвуют на этом турнире»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей сборной Англии в матче второго тура чемпионата мира-2026 против Ганы (0:0).

«Английский футбол в принципе скучный и прямолинейный. Уровень английского чемпионата, безусловно, подтверждают легионеры, которые там играют. Этим премьер-лига и интересна. Но что касается сборной, результата нет. Не могу сказать, что им не везет, но чего-то не хватает. Взять, например, Чехию — тяжелая команда. А есть японцы с корейцами, они очень быстро играют. Футбол сейчас меняется. Португалия, Аргентина, Франция — вот здесь проявляется искусство. А англичане как-то незаметно участвуют на этом турнире», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира. Группа L.

23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Англия набрала 4 очка и идет на первом месте в группе L. В следующем туре группового турнира ЧМ-2026 англичане сыграют против Панамы 28 июня.