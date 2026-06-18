Каннаваро назвал хорошим дебют сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал дебютную игру национальной команды на чемпионате мира.

В матче группового турнира ЧМ-2026 Узбекистан проиграл Колумбии со счетом 1:3.

«Игра была интересной. Во втором тайме нам удалось изменить ход игры, мы создали несколько моментов, пытались взять контроль над игрой в свои руки, — сказал Каннаваро журналистам. — В первую очередь мы приехали сюда, чтобы положительно представить Узбекистан всему миру. Я могу сказать, что сегодняшняя игра была для нас хорошей. Были ошибки, и мы поработаем над ними.

Я всегда говорю своей команде, что им нужно быть активными во время игры. Играть против таких команд, как сборная Колумбии, непросто. В целом во втором тайме мы сыграли хорошо. Мы запомним эту игру, потому что это исторический матч».

Сборная Колумбии набрала 3 очка и лидирует в таблице группы K ЧМ-2026. Узбекистан (0 очков) располагается на последнем месте. Во 2-м туре команды сыграют с ДР Конго (24 июня) и Португалией (23 июня) соответственно.