Головин: «Месси — величайший игрок современности»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал хет-трик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0).

«Три гола Месси? Величайший игрок современности, что тут еще сказать», — приводит ТАСС слова Головина.

Теперь на счету 38-летнего Месси 16 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который ранее единолично возглавлял список лучших бомбардиров истории турнира, и обошел Роналдо, забившего 15 мячей.