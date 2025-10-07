Чехия — Хорватия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Чехия и Хорватия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборные Чехии и Хорватии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 9 октября. Игра на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия) начнется в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Ключевые события игры Чехия — Хорватия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Чехия и Хорватия в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе L с Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. Чехи набрали 12 очков в четырех матчах и идут первыми в группе, хорваты в рамках отбора провели 5 матчей и занимают второе место с 12 очками.
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