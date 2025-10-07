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7 октября 2025, 21:45

Чехия — Хорватия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Чехия и Хорватия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Чехии и Хорватии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 9 октября. Игра на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
09 октября 2025, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
0:0
Хорватия

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Ключевые события игры Чехия — Хорватия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чехия и Хорватия в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе L с Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. Чехи набрали 12 очков в четырех матчах и идут первыми в группе, хорваты в рамках отбора провели 5 матчей и занимают второе место с 12 очками.

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