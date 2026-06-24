Главный тренер ДР Конго Десабр — о поражении от Колумбии: «Это был сложный матч для нас»

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр прокомментировал поражение от Колумбии (0:1) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это был сложный матч для нас. Мы играли против очень хорошей команды. Они были сильнее. Сначала мы восстановимся. Следующий матч наступит очень быстро. Нам нужно будет рисковать. Ничьей будет недостаточно. Сейчас нам нужно проанализировать свою игру и двигаться дальше. Мы будем готовы к матчу с Узбекистаном. У них есть несколько отличных защитников», — цитирует Десабра пресс-служба ФИФА.

ДР Конго идет на 3-м месте в турнирной таблице группы K с 1 очком. Матч ДР Конго — Узбекистан пройдет 28 июня. Начало в 2.30 по московскому времени.