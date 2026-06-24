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Сегодня, 07:04

Колумбия вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Колумбии после гола.
Фото Reuters

Сборная Колумбии переиграла ДР Конго (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Колумбия набрала 6 очков и занимает первое место в группе K, где также выступают Португалия и Узбекистан. В третьем туре колумбийцы сыграют против Португалии, а ДР Конго — против Узбекистана. Обе игры пройдут 28 июня.

Колумбия стала седьмой командой, которая вышла в 1/16 финала. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали сборные Мексики, США, Германии, Аргентины, Франции, Норвегии.

Чемпионат мира. Группа K.
24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Колумбия
1:0
ДР Конго
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