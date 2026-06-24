Колумбия вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Колумбии переиграла ДР Конго (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Колумбия набрала 6 очков и занимает первое место в группе K, где также выступают Португалия и Узбекистан. В третьем туре колумбийцы сыграют против Португалии, а ДР Конго — против Узбекистана. Обе игры пройдут 28 июня.

Колумбия стала седьмой командой, которая вышла в 1/16 финала. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали сборные Мексики, США, Германии, Аргентины, Франции, Норвегии.