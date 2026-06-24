Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 07:26

Очоа сыграет против Чехии, для вратаря это шестой чемпионат мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Гильермо Очоа.
Фото AFP

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа выйдет в стартовом составе на матч 3-го тура чемпионат мира-2026 против Чехии.

«Мемо Очоа и Санти Хименес выйдут в стартовом составе против Чехии», — приводит ESPN слова главного тренера команды Джона Сатклиффа.

Для 40-летнего Очоа этот чемпионат мира является шестым в карьере, однако он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м он только был в заявке.

По количеству попаданий в заявку сборной на чемпионат мира Очоа сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси. На счету голкипера 153 матча за сборную Мексики.

Матч Чехия — Мексика пройдет в четверг, 25 июня, и начнется в 04:00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гильермо Очоа
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Кто занимает третьи места в группах и может выйти в плей-офф ЧМ-2026: онлайн-таблица
ЧМ-2026, расписание и результаты 24-25 июня: Швейцария — Канада, Шотландия — Бразилия и другие матчи
ЧМ по футболу 2026: расписание матчей 3-го тура группового этапа
На ЧМ-2026 хорошо относятся к болельщикам из России
Колумбия в плей-офф, Португалия рядом, у Узбекистана осталась одна надежда. Расклады в группе K на ЧМ-2026
Сестра Роналду: «Я вижу старика на костылях, который тащит на спине много дынь»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Муньос признан лучшим игроком матча Колумбия — ДР Конго

Сестра Роналду: «Я вижу старика на костылях, который тащит на спине много дынь»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости