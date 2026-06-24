Очоа сыграет против Чехии, для вратаря это шестой чемпионат мира

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа выйдет в стартовом составе на матч 3-го тура чемпионат мира-2026 против Чехии.

«Мемо Очоа и Санти Хименес выйдут в стартовом составе против Чехии», — приводит ESPN слова главного тренера команды Джона Сатклиффа.

Для 40-летнего Очоа этот чемпионат мира является шестым в карьере, однако он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м он только был в заявке.

По количеству попаданий в заявку сборной на чемпионат мира Очоа сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси. На счету голкипера 153 матча за сборную Мексики.

Матч Чехия — Мексика пройдет в четверг, 25 июня, и начнется в 04:00 по московскому времени.