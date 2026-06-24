Колумбия в плей-офф, Португалия рядом, у Узбекистана осталась одна надежда. Расклады в группе K на ЧМ-2026
После второго тура в группе K Колумбия гарантировала место в 1/16 финала и подходит к матчу с Португалией в роли лидера. Португальцам достаточно ничьей, чтобы пройти напрямую. ДР Конго еще может попасть в топ-2, а Узбекистану остается только борьба за третье место и нужно чудо в общей таблице.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд проходят первые и вторые места каждой из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Результаты матчей второго тура группы K: Португалия — Узбекистан — 5:0, Колумбия — ДР Конго — 1:0.
Чемпионат мира-2026. Группа K
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Колумбия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-1
|
6
|
2. Португалия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-1
|
4
|
3. ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
4. Узбекистан
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-8
|
0
Матчи 3-го тура: Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан. Обе игры пройдут 28 июня и начнутся в 02.30 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
—очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Кому что нужно
— Колумбия уже вышла в 1/16 финала. Для первого места южноамериканцам достаточно не проиграть Португалии — поражение сместит колумбийцев на вторую строчку.
— Португалии достаточно ничьей с Колумбией, чтобы выйти напрямую в 1/16 финала, а победа поднимет на первое место. При этом Португалия может опуститься на третью строчку при поражении от Колумбии и крупной победе ДР Конго над Узбекистаном, если преследователю при равенстве в личной встрече (1:1) удастся перекрыть в общей разнице мячей более 6 голов или ровно 6 голов с большим числом забитых мячей: сейчас у португальцев — +5 и 6, у конголезцев — -1 и 1.
— ДР Конго для выхода в 1/16 финала нужна победа над Узбекистаном и поражение Португалии от Колумбии. И чем крупнее будут успех конголезцев и поражение португальцев с отыгрышем 6 и более голов в общей разнице, тем выше шанс африканской команды на второе место. В любом случае 4 очка — потенциально проходной результат в общей таблице третьих мест. Ничья с Узбекистаном оставит ДР Конго третьим с 2 очками, а это слабый итог для прохода в плей-офф.
— Узбекистан не может выйти напрямую в 1/16 финала, максимум — третье место в случае победы над ДР Конго. При этом Узбекистану важен счет из-за общей разницы голов -7, потому что без крупной победы шансы попасть в топ-8 третьих мест будут намного ниже.
На кого могут выйти команды группы K
Победитель группы K сыграет с одной из третьих команд групп D, E, I, J или L.
Второе место группы K выходит на второе место группы L.
Третье место группы K, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы L.
Рейтинг сборных с третьих мест групп после матчей 2-го тура ЧМ-2026
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-6
|
3
|
2. Шотландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
3. Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
4. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
5. Парагвай
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
6. Кабо-Верде
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
7. Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
8. Чехия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
|
9. ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
10. Эквадор
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
11. Босния и Герцеговина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
|
12. Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
0
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
- Германия — Парагвай
- Франция — Швеция
- Южная Корея — Швейцария
- Нидерланды — Марокко
- Португалия — Гана
- Испания — Австрия
- США — Алжир
- Египет — Чехия
- Бразилия — Япония
- Кот-д'Ивуар — Норвегия
- Мексика — Шотландия
- Англия — Кабо-Верде
- Аргентина — Уругвай
- Австралия — Иран
- Канада — Бельгия
- Колумбия — Хорватия