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Сегодня, 07:45

Колумбия в плей-офф, Португалия рядом, у Узбекистана осталась одна надежда. Расклады в группе K на ЧМ-2026

Дмитрий Сомов
Фото Getty Images

После второго тура в группе K Колумбия гарантировала место в 1/16 финала и подходит к матчу с Португалией в роли лидера. Португальцам достаточно ничьей, чтобы пройти напрямую. ДР Конго еще может попасть в топ-2, а Узбекистану остается только борьба за третье место и нужно чудо в общей таблице.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд проходят первые и вторые места каждой из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Результаты матчей второго тура группы K: Португалия — Узбекистан — 5:0, Колумбия — ДР Конго — 1:0.

Чемпионат мира-2026. Группа K

И

В

Н

П

М

О

1. Колумбия

2

2

0

0

4-1

6

2. Португалия

2

1

1

0

6-1

4

3. ДР Конго

2

0

1

1

1-2

1

4. Узбекистан

2

0

0

2

1-8

0

Матчи 3-го тура: Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан. Обе игры пройдут 28 июня и начнутся в 02.30 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

—очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Колумбия уже вышла в 1/16 финала. Для первого места южноамериканцам достаточно не проиграть Португалии — поражение сместит колумбийцев на вторую строчку.

— Португалии достаточно ничьей с Колумбией, чтобы выйти напрямую в 1/16 финала, а победа поднимет на первое место. При этом Португалия может опуститься на третью строчку при поражении от Колумбии и крупной победе ДР Конго над Узбекистаном, если преследователю при равенстве в личной встрече (1:1) удастся перекрыть в общей разнице мячей более 6 голов или ровно 6 голов с большим числом забитых мячей: сейчас у португальцев — +5 и 6, у конголезцев — -1 и 1.

— ДР Конго для выхода в 1/16 финала нужна победа над Узбекистаном и поражение Португалии от Колумбии. И чем крупнее будут успех конголезцев и поражение португальцев с отыгрышем 6 и более голов в общей разнице, тем выше шанс африканской команды на второе место. В любом случае 4 очка — потенциально проходной результат в общей таблице третьих мест. Ничья с Узбекистаном оставит ДР Конго третьим с 2 очками, а это слабый итог для прохода в плей-офф.

— Узбекистан не может выйти напрямую в 1/16 финала, максимум — третье место в случае победы над ДР Конго. При этом Узбекистану важен счет из-за общей разницы голов -7, потому что без крупной победы шансы попасть в топ-8 третьих мест будут намного ниже.

На кого могут выйти команды группы K

Победитель группы K сыграет с одной из третьих команд групп D, E, I, J или L.

Второе место группы K выходит на второе место группы L.

Третье место группы K, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы L.

Рейтинг сборных с третьих мест групп после матчей 2-го тура ЧМ-2026

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

2

1

0

1

6-6

3

2. Шотландия

2

1

0

1

1-1

3

3. Хорватия

2

1

0

1

3-4

3

4. Алжир

2

1

0

1

2-4

3

5. Парагвай

2

1

0

1

2-4

3

6. Кабо-Верде

2

0

2

0

2-2

2

7. Бельгия

2

0

2

0

1-1

2

8. Чехия

2

0

1

1

2-3

1

9. ДР Конго

2

0

1

1

1-2

1

10. Эквадор

2

0

1

1

0-1

1

11. Босния и Герцеговина

2

0

1

1

2-5

1

12. Сенегал

2

0

0

2

3-6

0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • Южная Корея — Швейцария
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Гана
  • Испания — Австрия
  • США — Алжир
  • Египет — Чехия
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Шотландия
  • Англия — Кабо-Верде
  • Аргентина — Уругвай
  • Австралия — Иран
  • Канада — Бельгия
  • Колумбия — Хорватия
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