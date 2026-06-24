Колумбия в плей-офф, Португалия рядом, у Узбекистана осталась одна надежда. Расклады в группе K на ЧМ-2026

После второго тура в группе K Колумбия гарантировала место в 1/16 финала и подходит к матчу с Португалией в роли лидера. Португальцам достаточно ничьей, чтобы пройти напрямую. ДР Конго еще может попасть в топ-2, а Узбекистану остается только борьба за третье место и нужно чудо в общей таблице.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд проходят первые и вторые места каждой из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Результаты матчей второго тура группы K: Португалия — Узбекистан — 5:0, Колумбия — ДР Конго — 1:0.

Чемпионат мира-2026. Группа K

И В Н П М О 1. Колумбия 2 2 0 0 4-1 6 2. Португалия 2 1 1 0 6-1 4 3. ДР Конго 2 0 1 1 1-2 1 4. Узбекистан 2 0 0 2 1-8 0

Матчи 3-го тура: Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан. Обе игры пройдут 28 июня и начнутся в 02.30 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

—очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Колумбия уже вышла в 1/16 финала. Для первого места южноамериканцам достаточно не проиграть Португалии — поражение сместит колумбийцев на вторую строчку.

— Португалии достаточно ничьей с Колумбией, чтобы выйти напрямую в 1/16 финала, а победа поднимет на первое место. При этом Португалия может опуститься на третью строчку при поражении от Колумбии и крупной победе ДР Конго над Узбекистаном, если преследователю при равенстве в личной встрече (1:1) удастся перекрыть в общей разнице мячей более 6 голов или ровно 6 голов с большим числом забитых мячей: сейчас у португальцев — +5 и 6, у конголезцев — -1 и 1.

— ДР Конго для выхода в 1/16 финала нужна победа над Узбекистаном и поражение Португалии от Колумбии. И чем крупнее будут успех конголезцев и поражение португальцев с отыгрышем 6 и более голов в общей разнице, тем выше шанс африканской команды на второе место. В любом случае 4 очка — потенциально проходной результат в общей таблице третьих мест. Ничья с Узбекистаном оставит ДР Конго третьим с 2 очками, а это слабый итог для прохода в плей-офф.

— Узбекистан не может выйти напрямую в 1/16 финала, максимум — третье место в случае победы над ДР Конго. При этом Узбекистану важен счет из-за общей разницы голов -7, потому что без крупной победы шансы попасть в топ-8 третьих мест будут намного ниже.

На кого могут выйти команды группы K

Победитель группы K сыграет с одной из третьих команд групп D, E, I, J или L.

Второе место группы K выходит на второе место группы L.

Третье место группы K, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы L.

Рейтинг сборных с третьих мест групп после матчей 2-го тура ЧМ-2026

И В Н П М О 1. Швеция 2 1 0 1 6-6 3 2. Шотландия 2 1 0 1 1-1 3 3. Хорватия 2 1 0 1 3-4 3 4. Алжир 2 1 0 1 2-4 3 5. Парагвай 2 1 0 1 2-4 3 6. Кабо-Верде 2 0 2 0 2-2 2 7. Бельгия 2 0 2 0 1-1 2 8. Чехия 2 0 1 1 2-3 1 9. ДР Конго 2 0 1 1 1-2 1 10. Эквадор 2 0 1 1 0-1 1 11. Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-5 1 12. Сенегал 2 0 0 2 3-6 0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

Южная Корея — Швейцария

Нидерланды — Марокко

Португалия — Гана

Испания — Австрия

США — Алжир

Египет — Чехия

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Шотландия

Англия — Кабо-Верде

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран