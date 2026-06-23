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Сегодня, 19:00

Швейцария — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.

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Сборная Канады: результаты на ЧМ-2026

В первом туре канадцы ушли от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1): Йово Лукич отличился в середине первого тайма, а Кайл Ларин забил на 78-й минуте.

Во втором туре команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0): Джонатан Дэвид сделал хет-трик, по голу на свой счет записали Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.

19:15

Сборная Швейцарии: результаты на ЧМ-2026

В первом туре чемпионата мира швейцарцы упустили победу над Катаром (1:1): Бриль Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте, но в компенсированное ко второму тайму время Миро Мухайм отметился автоголом.

Потом Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину (4:1): Жоан Манзамби сделал дубль, Рубен Варгас и Гранит Джака забили по разу.

19:10

Где смотреть трансляцию матча Швейцария — Канада

Матч сборных Швейцарии и Канады в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

19:05

Где и во сколько пройдет матч Швейцария — Канада

Матч Швейцария — Канада состоится в среду, 24 июня, в Ванкувере на стадионе BC Place. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

19:00

Сборные Швейцарии и Канады сыграют в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Ничейный результат в этом матче выведет обе команды в 1/16 финала: канадцев — с первого места, а швейцарцев — со второго. Станут ли сборные играть в полную силу?

Швейцарцы в двух матчах ЧМ-2026 набрали четыре очка. Команда Мурата Якина сперва сыграла вничью с Катаром. Затем швейцарцы разгромили Боснию и Герцеговину со счетом 4:1.

Сборная Канады в первом туре сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), отыгравшись в концовке второго тайма. Затем команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой Швейцария — Канада. Присоединяйтесь!

ЧМ 2026 с Hisense

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