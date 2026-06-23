Сборная Канады: результаты на ЧМ-2026

В первом туре канадцы ушли от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1): Йово Лукич отличился в середине первого тайма, а Кайл Ларин забил на 78-й минуте.

Во втором туре команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0): Джонатан Дэвид сделал хет-трик, по голу на свой счет записали Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.