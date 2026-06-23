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Сегодня, 19:00
Швейцария — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.
Сборная Канады: результаты на ЧМ-2026
В первом туре канадцы ушли от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1): Йово Лукич отличился в середине первого тайма, а Кайл Ларин забил на 78-й минуте.
Во втором туре команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0): Джонатан Дэвид сделал хет-трик, по голу на свой счет записали Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.
Сборная Швейцарии: результаты на ЧМ-2026
В первом туре чемпионата мира швейцарцы упустили победу над Катаром (1:1): Бриль Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте, но в компенсированное ко второму тайму время Миро Мухайм отметился автоголом.
Потом Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину (4:1): Жоан Манзамби сделал дубль, Рубен Варгас и Гранит Джака забили по разу.
Где смотреть трансляцию матча Швейцария — Канада
Матч сборных Швейцарии и Канады в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Швейцария — Канада
Матч Швейцария — Канада состоится в среду, 24 июня, в Ванкувере на стадионе BC Place. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Сборные Швейцарии и Канады сыграют в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Ничейный результат в этом матче выведет обе команды в 1/16 финала: канадцев — с первого места, а швейцарцев — со второго. Станут ли сборные играть в полную силу?
Швейцарцы в двух матчах ЧМ-2026 набрали четыре очка. Команда Мурата Якина сперва сыграла вничью с Катаром. Затем швейцарцы разгромили Боснию и Герцеговину со счетом 4:1.
Сборная Канады в первом туре сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), отыгравшись в концовке второго тайма. Затем команда Джесси Марша разгромила Катар (6:0).
«СЭ» будет подробно следить за игрой Швейцария — Канада. Присоединяйтесь!