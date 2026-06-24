Защитник Колумбии Муньос — о победе над ДР Конго: «Мы не хотим останавливаться на этом»

Защитник сборной Колумбии Даниель Муньос прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:0).

«Мы играли интенсивно и агрессивно, придерживались своего стиля. Это достижение принадлежит всей команде: мы заработали эти три очка как команда и для всех болельщиков, которые пришли нас поддержать. Эта победа придаст нам уверенности. Мы не хотим останавливаться на этом», — цитирует футболиста пресс-служба ФИФА.

30-летний колумбиец на 6-й минуте открыл счет, но ВАР отменил его гол из-за офсайда. В конце второго тайма он стал автором победного мяча.