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Защитник Колумбии Муньос — о победе над ДР Конго: «Мы не хотим останавливаться на этом»

Сергей Ярошенко

Защитник сборной Колумбии Даниель Муньос прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:0).

«Мы играли интенсивно и агрессивно, придерживались своего стиля. Это достижение принадлежит всей команде: мы заработали эти три очка как команда и для всех болельщиков, которые пришли нас поддержать. Эта победа придаст нам уверенности. Мы не хотим останавливаться на этом», — цитирует футболиста пресс-служба ФИФА.

30-летний колумбиец на 6-й минуте открыл счет, но ВАР отменил его гол из-за офсайда. В конце второго тайма он стал автором победного мяча.

Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. Колумбийцы гарантировали выход в плей-офф. В третьем туре они сыграют против сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.

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