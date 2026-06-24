Защитник Колумбии Муньос — о победе над ДР Конго: «Мы не хотим останавливаться на этом»
Защитник сборной Колумбии Даниель Муньос прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:0).
«Мы играли интенсивно и агрессивно, придерживались своего стиля. Это достижение принадлежит всей команде: мы заработали эти три очка как команда и для всех болельщиков, которые пришли нас поддержать. Эта победа придаст нам уверенности. Мы не хотим останавливаться на этом», — цитирует футболиста пресс-служба ФИФА.
30-летний колумбиец на 6-й минуте открыл счет, но ВАР отменил его гол из-за офсайда. В конце второго тайма он стал автором победного мяча.
Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. Колумбийцы гарантировали выход в плей-офф. В третьем туре они сыграют против сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.