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Сегодня, 08:23

Главный тренер сборной Колумбии Лоренсо поблагодарил игроков команды и болельщиков за победу над ДР Конго

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:0).

«Хочу поблагодарить команду за все усилия. В матчах с такими соперниками нужно находить свободные зоны между линиями. Если слишком жестко придерживаться заранее подготовленной комбинации, они могут провести контратаку, используя эти зоны. Мы очень довольны. Мы команда, которая берет инициативу на себя, и мы никогда не отказываемся от такого подхода. Спасибо всем, кто пришел поддержать нас», — цитирует тренера пресс-служба ФИФА.

Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. Колумбийцы гарантировали выход в плей-офф. В третьем туре они сыграют против сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.

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