Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 19:00

Кто занимает третьи места в группах и может выйти в плей-офф ЧМ-2026: онлайн-таблица

Фото Getty Images

Обновляется по ходу игровых дней.

На чемпионате мира по футболу в 2026 году впервые выступают 48 сборных с разделением на 12 групп. В плей-офф выйдут 32 команды — по две лучшие в каждой группе и восемь из 12 с третьих мест.

Рейтинг команд с третьих мест групп ЧМ-2026 после 1-го тура (на 18 июня 2026)

Гр

Команда

И

В

Н

П

ГЗ

ГП

РМ

О

1

F

Нидерланды

1

0

1

0

2

2

0

1

2

C

Бразилия

1

0

1

0

1

1

0

1

3

G

Бельгия

1

0

1

0

1

1

0

1

4

B

Катар

1

0

1

0

1

1

0

1

5

K

Португалия

1

0

1

0

1

1

0

1

6

H

Испания

1

0

1

0

0

0

0

1

7

A

Чехия

1

0

0

1

1

2

-1

0

8

E

Эквадор

1

0

0

1

0

1

-1

0

9

L

Панама

1

0

0

1

0

1

-1

0

10

I

Сенегал

1

0

0

1

1

3

-2

0

11

J

Иордания

1

0

0

1

1

3

-2

0

12

D

Турция

1

0

0

1

0

2

-2

0

Восьмерка лучших команд из числа тех, кто занял третьи места в группах, определяется по следующим критериям:

— наибольшему числу очков, набранных во всех матчах в группе;

— лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах в группе;

— наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах в группе;

— по числу дисциплинарных баллов, соответствующих количеству желтых и красных карточек, которые получены игроками и официальными лицами команды;

— по рейтингу ФИФА (на 11 июня 2026 года, а также предыдущим).

Зафиксированная сетка плей-офф после группового турнира определятся в зависимости от того, команды каких групп вышли в 1/16 финала с третьих мест. Существует 495 вариантов формирования пар первого раунда.

Актуальные турнирные таблицы и сетка плей-офф доступны в разделе ЧМ-2026 на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Чехия после первого тайма обыгрывает ЮАР в матче ЧМ-2026
«Не планировали его закрывать — он уже не тот». Даже соперники издеваются над Роналду после провального матча
Сарычев считает, что матч Мексика — Корея закончится результативной ничьей
Зарабатывал сотни тысяч долларов в покере и начал тренировать в 52. Сергей Барбарез — творец боснийской мечты
Чехия — ЮАР: Садилек открыл счет
Чехия — ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Барбоза: «Не уверен, что Португалия обыграет Узбекистан. Про Колумбию я даже и не говорю»

Сарычев считает, что матч Мексика — Корея закончится результативной ничьей
Новости
RSS RSS
Все новости