Кто занимает третьи места в группах и может выйти в плей-офф ЧМ-2026: онлайн-таблица

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На чемпионате мира по футболу в 2026 году впервые выступают 48 сборных с разделением на 12 групп. В плей-офф выйдут 32 команды — по две лучшие в каждой группе и восемь из 12 с третьих мест.

Рейтинг команд с третьих мест групп ЧМ-2026 после 1-го тура (на 18 июня 2026)

№ Гр Команда И В Н П ГЗ ГП РМ О 1 F Нидерланды 1 0 1 0 2 2 0 1 2 C Бразилия 1 0 1 0 1 1 0 1 3 G Бельгия 1 0 1 0 1 1 0 1 4 B Катар 1 0 1 0 1 1 0 1 5 K Португалия 1 0 1 0 1 1 0 1 6 H Испания 1 0 1 0 0 0 0 1 7 A Чехия 1 0 0 1 1 2 -1 0 8 E Эквадор 1 0 0 1 0 1 -1 0 9 L Панама 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 I Сенегал 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 J Иордания 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 D Турция 1 0 0 1 0 2 -2 0

Восьмерка лучших команд из числа тех, кто занял третьи места в группах, определяется по следующим критериям:

— наибольшему числу очков, набранных во всех матчах в группе;

— лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах в группе;

— наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах в группе;

— по числу дисциплинарных баллов, соответствующих количеству желтых и красных карточек, которые получены игроками и официальными лицами команды;

— по рейтингу ФИФА (на 11 июня 2026 года, а также предыдущим).

Зафиксированная сетка плей-офф после группового турнира определятся в зависимости от того, команды каких групп вышли в 1/16 финала с третьих мест. Существует 495 вариантов формирования пар первого раунда.

Актуальные турнирные таблицы и сетка плей-офф доступны в разделе ЧМ-2026 на сайте «СЭ».