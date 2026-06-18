Кто занимает третьи места в группах и может выйти в плей-офф ЧМ-2026: онлайн-таблица
Обновляется по ходу игровых дней.
На чемпионате мира по футболу в 2026 году впервые выступают 48 сборных с разделением на 12 групп. В плей-офф выйдут 32 команды — по две лучшие в каждой группе и восемь из 12 с третьих мест.
Рейтинг команд с третьих мест групп ЧМ-2026 после 1-го тура (на 18 июня 2026)
|
№
|
Гр
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
ГЗ
|
ГП
|
РМ
|
О
|
1
|
F
|
Нидерланды
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
2
|
C
|
Бразилия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
G
|
Бельгия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
B
|
Катар
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
5
|
K
|
Португалия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
6
|
H
|
Испания
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
7
|
A
|
Чехия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
0
|
8
|
E
|
Эквадор
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
-1
|
0
|
9
|
L
|
Панама
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
-1
|
0
|
10
|
I
|
Сенегал
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
-2
|
0
|
11
|
J
|
Иордания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
-2
|
0
|
12
|
D
|
Турция
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
-2
|
0
Восьмерка лучших команд из числа тех, кто занял третьи места в группах, определяется по следующим критериям:
— наибольшему числу очков, набранных во всех матчах в группе;
— лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах в группе;
— наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах в группе;
— по числу дисциплинарных баллов, соответствующих количеству желтых и красных карточек, которые получены игроками и официальными лицами команды;
— по рейтингу ФИФА (на 11 июня 2026 года, а также предыдущим).
Зафиксированная сетка плей-офф после группового турнира определятся в зависимости от того, команды каких групп вышли в 1/16 финала с третьих мест. Существует 495 вариантов формирования пар первого раунда.
Актуальные турнирные таблицы и сетка плей-офф доступны в разделе ЧМ-2026 на сайте «СЭ».