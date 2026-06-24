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Сегодня, 07:51

На ЧМ-2026 хорошо относятся к болельщикам из России

Евгений Козинов
Корреспондент

На чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексики, хорошо относятся к болельщикам из России.

«Обстановка замечательная, к российским болельщикам отношение отличное — ко всем зрителям оно абсолютно одинаковое. Билеты? С этим проблем не было, заранее брать не пришлось, купили билеты буквально перед началом чемпионата», — приводит ТАСС слова российской болельщицы Светланы.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире участвуют 48 сборных. Плей-офф начнется в воскресенье, 28 июня. В стадии на выбывание сыграют 32 команды: победители групп, сборные, занявшие вторые места, а также восемь лучших команд с третьих мест.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

Источник: ТАСС
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