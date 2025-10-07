Белоруссия — Дания: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Белоруссии и Дании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 9 октября. Игра на «ЗТЕ Арене» в Залаэгерсе (Венгрия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

09 октября 2025, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Ключевые события игры Белоруссия — Дания можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Белоруссия и Дания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Шотландией и Грецией. Белорусы набрали 0 очков в 2 матчах и идут четвертыми в группе, датчане в рамках отбора провели 2 матча и занимают первое место с 4 очками.