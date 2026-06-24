ЧМ-2026, расписание и результаты 24-25 июня: Швейцария — Канада, Шотландия — Бразилия и другие матчи
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
В среду, 24 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи группы В: Швейцария — Канада, Босния и Герцеговина — Катар.
В ночь на 25 июня в группе А пройдут матчи ЮАР — Корея, Чехия — Мексика. В группе С Шотландия встретится с Бразилией, а Марокко — с Гаити.
24 июня
25 июня
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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