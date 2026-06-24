ЧМ-2026, расписание и результаты 24-25 июня: Швейцария — Канада, Шотландия — Бразилия и другие матчи

Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В среду, 24 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи группы В: Швейцария — Канада, Босния и Герцеговина — Катар.

В ночь на 25 июня в группе А пройдут матчи ЮАР — Корея, Чехия — Мексика. В группе С Шотландия встретится с Бразилией, а Марокко — с Гаити.

24 июня

Чемпионат мира. Группа B.

24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)

Чемпионат мира. Группа B.

24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

25 июня

Чемпионат мира. Группа A.

25 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

Чемпионат мира. Группа A.

25 июня, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)

Чемпионат мира. Группа C.

25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Чемпионат мира. Группа C.

25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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