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ЧМ-2026, расписание и результаты 24-25 июня: Швейцария — Канада, Шотландия — Бразилия и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий сборной Бразилии Винисиус.
Фото Getty Images
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В среду, 24 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи группы В: Швейцария — Канада, Босния и Герцеговина — Катар.

В ночь на 25 июня в группе А пройдут матчи ЮАР — Корея, Чехия — Мексика. В группе С Шотландия встретится с Бразилией, а Марокко — с Гаити.

24 июня

Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
Канада
Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Босния
Катар

25 июня

Чемпионат мира. Группа A.
25 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
ЮАР
Корея
Чемпионат мира. Группа A.
25 июня, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)
Чехия
Мексика
Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Шотландия
Бразилия
Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
Гаити

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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