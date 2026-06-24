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Сегодня, 06:23

Колумбия — ДР Конго: Джон Кордоба дебютировал на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Кордоба меняет Луиса Суареса.
Фото Reuters

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел на поле в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Колумбии и ДР Конго.

На 58-й минуте 33-летний колумбиец заменил Луиса Суареса. Также у колумбийской команды на поле вышел Хуан Кинтеро, заменивший Хамеса Родригеса.

Игра проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Колумбия начала чемпионат мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1. ДР Конго в первом туре сыграла вничью с Португалией — 1:1. Обе сборные выступают в группе K.

Чемпионат мира. Группа K.
24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Колумбия
ДР Конго
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