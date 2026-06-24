Муньос признан лучшим игроком матча Колумбия — ДР Конго

Защитник сборной Колумбии Даниель Муньос признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:0).

30-летний колумбиец на 6-й минуте открыл счет, но ВАР отменил его гол из-за офсайда. В конце второй половины он стал автором победного мяча.

Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. Колумбийцы гарантировали выход в плей-офф. ДР Конго идет на 3-м месте — 1 очко.

В третьем туре колумбийцы сыграют против Португалии, а ДР Конго — против Узбекистана. Обе игры пройдут 28 июня.