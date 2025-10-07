Казахстан — Лихтенштейн: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Казахстан и Лихтенштейн сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборная Казахстана примет сборную Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 10 октября. Матч пройдет на «Астана Арене» в Астане (Казахстан), начало — в 17.00 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результат и ключевые события игры Казахстан — Лихтенштейн отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Казахстан и Лихтенштейн в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Македонией, Бельгией и Уэльсом. Казахстанцы набрали 3 очка в пяти матчах и идут четвертыми в группе, лихтенштейнцы в рамках отбора провели пять матчей и занимают пятое место с 0 очков.
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