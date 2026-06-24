Глушенков признался, что поддерживает Аргентину на ЧМ-2026: «Нравится Месси»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира.

— С какой стадии будешь смотреть чемпионат мира?

— С полуфинала, может быть.

— Лигу чемпионов так же смотришь?

— Да, ха-ха. Первый матч, который я посмотрел в этом сезоне, — «Бавария» — «ПСЖ». Потом финал. И все.

— Будешь болеть за Дугласа и Энрике в сборной Бразилии?

— Персонально, конечно, буду поддерживать. А в целом за Бразилию — нет. Я за Аргентину — нравится Месси. Но болеть — громкое слово. Скорее, отдавать предпочтение.

— Многие считают, что хорошим исходом противостояния Роналду и Месси станет победа Португалии...

— Вообще все равно, Роналду и есть Роналду... К Португалии абсолютно спокойно отношусь.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.