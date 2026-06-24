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ЧМ по футболу 2026: расписание матчей 3-го тура группового этапа

Опубликовано расписание 3-го тура группового этапа ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Заключительный тур группового этапа ЧМ-2026 пройдет с 24 по 28 июня по московскому времени. Команды проведут 24 матча, после которых определятся участники плей-офф: две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места.

«СЭ» публикует расписание матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Время начала — московское.

Расписание матчей 3-го тура ЧМ-2026

24 июня, среда

22.00. Группа B. Швейцария — Канада.

22.00. Группа B. Босния и Герцеговина — Катар.

25 июня, четверг

01.00. Группа C. Шотландия — Бразилия.

01.00. Группа C. Марокко — Гаити.

04.00. Группа A. Чехия — Мексика.

04.00. Группа A. ЮАР — Южная Корея.

23.00. Группа E. Эквадор — Германия.

23.00. Группа E. Кюрасао — Кот-д'Ивуар.

26 июня, пятница

02.00. Группа F. Тунис — Нидерланды.

02.00. Группа F. Япония — Швеция.

05.00. Группа D. Турция — США.

05.00. Группа D. Парагвай — Австралия.

22.00. Группа I. Норвегия — Франция.

22.00. Группа I. Сенегал — Ирак.

27 июня, суббота

03.00. Группа H. Уругвай — Испания.

03.00. Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия.

06.00. Группа G. Новая Зеландия — Бельгия.

06.00. Группа G. Египет — Иран.

28 июня, воскресенье

00.00. Группа L. Панама — Англия.

00.00. Группа L. Хорватия — Гана.

02.30. Группа K. Колумбия — Португалия.

02.30. Группа K. ДР Конго — Узбекистан.

05.00. Группа J. Иордания — Аргентина.

05.00. Группа J. Алжир — Австрия.

Ключевые события матчей ЧМ-2026, результаты игр, таблицы групп и статистику можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32. После группового этапа команды начнут выступление в 1/16 финала.

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