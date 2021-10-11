Россия в Мариборе: скидка Дивеева, гол Джикии через себя и лидерство в группе

Моменты матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Словении и России — 1:2.

Марибор, «Людски врт»

Словения приняла Россию в Мариборе на стадионе «Людски врт». Город и арена стали местом одной из самых болезненных неудач в российской истории после ответного стыкового матча ЧМ-2010 почти 12 лет назад. В ноябре 2009-го именно здесь провалилась бронзовая команда Гуса Хиддинка.

Тот самый «Людски врт». Сегодня здесь будет до 6 000 зрителей.#СловенияРоссия ??? pic.twitter.com/F7oZg3OAkb — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021

Кек и Дзюба

Главный тренер словенцев 12 лет назад и сейчас — Матьяж Кек. Перед этой игрой специалист оценил главную перемену в сборной России после Евро-2020. «Каждый тренер приносит новую философию, у господина Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в первом матче он доставил нашей команде очень много проблем», — сказал Кек.

Карпин и футбол

Валерий Карпин перед октябрьскими матчами назвал встречу со словенцами более сложной — исключительно с учетом выезда. Футбол против Словакии в Казани (1:0) главный тренер россиян вместе со всеми оценил критично: кроме результата и характера, не было видно ничего дельного. «Та игра, которую мы показали со Словакией, — полностью моя вина», — заметил Карпин.

Пятый капитан

В составе россиян с учетом перестановок Карпина и обновленного списка потерь появились Кудряшов, Фомин, Миранчук. Капитаном на этот раз стал Сутормин, три дня назад проведший первый матч в национальной команде. До него этой осенью с повязкой выходили Джикия, Баринов, Смолов и Кузяев (двое последних еще и столкнулись перед вылетом в Казань под синяки и маску).

Моменты России

Карпин опоздал к исполнению гимнов России и Словении перед матчем — они звучали, пока тренер после выхода команд обходил поле на пути к своей скамейке. В начале матча португальский судья Артур Диаш отменил решение о назначении пенальти за фол Облака на Смолове из-за офсайда после подсказки ВАР. У активно игравших гостей были моменты с ударом Фомина и проходом Сутормина.

Гол Дивеева

Россияне открыли счет после розыгрыша штрафного. Кузяев заработал фол, Фомин подал, а Дивеев опередил Мевлю и головой скинул мяч мимо Облака.

Идеальный розыгрыш стандарта от наших парней ??



Фомин навесил четко на Дивеева, и Игорь открыл счет ? pic.twitter.com/yp9thTgx5u — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Гол Джикии

Гости удвоили перевес после углового. Миранчук подал к ближней штанге, Смолов пяткой переправил мяч дальше, а Джикия пробил через себя. Соцсети оценили трюк восторженными комментариями и мемами.

БИСИКЛЕТА от Джикии — лучшее, что ты сегодня мог увидеть ???



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально ?



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Замена Дивеева

Пара центральных защитников россиян в первом тайме получила болезненные удары в верховых столкновениях. Джикия продолжил матч после игры локтем Шпотара на первой минуте. Дивееву позже тоже потребовалась помощь, а к замене при 0:2 на табло привел возникший мышечный дискомфорт.

Гол Иличича

Хозяева сократили отставание в конце первого тайма, когда Иличич разыграл и завершил комбинацию. Вместе с тем был скопирован ход мартовского матча в Сочи, когда лидер словенцев забил перед перерывом после дубля Дзюбы и организовал для соперника нервную вторую половину. Теперь мяч стал первым пропущенным россиянами после назначения Карпина и четырех сухих игр.

Гол Словении из «вне игры»

Во втором тайме соперники создавали друг другу проблемы. Словенцы владели территорией. Куртич переиграл Сафонова ударом головой, но сделал это после скидки из офсайда.

А еще в матче Словения — Россия было такое ? pic.twitter.com/acwScxaLze — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 11, 2021

Бегун на поле

Словенцы нагнетали до конца. Перед добавленным временем на поле появился один из зрителей. Попытался отобрать флажок у помощника судьи, схватил брошенный файер и попался на силовой прием догнавшего его полицейского.

Первое место

Россия после победы в Мариборе вышла на первое место в своей отборочной группе и на два очка опережает Хорватию. Влашич и компания не проиграли, но и не вырвали победу против Словакии (2:2), а мяч экс-армейца в концовке отменили при помощи ВАР.

После Евро-2020 у сборной с Карпиным — четыре победы и ничья с разностью мячей 7-1. Россияне и хорваты перед двумя матчами ноября гарантировали себе место как минимум в стыках (и при новом формате с полуфиналом и финалом они могут стать тупиком для любой команды), из топ-2 своей группы они уже не выпадут.

Скорее всего, через месяц все решится в матче последнего тура Хорватия — Россия в Сплите.