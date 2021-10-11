На 13-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш правильно квалифицировал действия вратаря хозяев Яна Облака, который в своей штрафной площади нарушил правила в единоборстве с Федором Смоловым. Португальский судья указал на 11-метровую отметку, но, к сожалению, уже скоро свое решение отменил.

Произошло так, потому что в момент передачи партнера российский нападающий оказался за линией офсайда — ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок словенцев. В итоге Соареш Диаш вместо пенальти назначил свободный удар в сторону наших ворот.