Роскошный гол Джикии в Мариборе: оторвался от защитника и забил через себя в стиле Ибрагимовича
Первый тайм в Мариборе — шоу центральных защитников сборной России. Сначала Игорь Дивеев пробил Облака, здорово поборовшись на штрафном. А через четыре минуты красоту исполнил Джикия.
После подачи углового Фомин не дотянулся до мяча на ближней штанге (за секунду до этого Смолов отдал пас пяткой), и в эпизод включился Георгий. Защитник классно оторвался от оппонента, скоординировался и пробил через себя. Вышло идеально: кажется, Облак был просто не готов к такому исполнению.
ЧТО ЗА ГОЛ ОТ НАШЕГО КАПИТАНА! ???#СловенияРоссия pic.twitter.com/TcGkhqBmeI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021
Twitter сборной России тоже оценил гол Джикии, передав привет Златану Ибрагимовичу.
October 11, 2021
Это второй мяч Джикии в составе национальной команды: первый он забил в 2019 году в матче квалификации Евро-2020 с Бельгией.
Также это первый гол Джикии в 2021 году в официальных матчах. Свой последний гол Георгий забивал на товарищеском турнире перед сезоном — в ворота «Рубина» со штрафного.
Кстати, после игры со Словенией Карпин чуть покритиковал игру центральных защитников в атаке. Видимо, тренер хотел от них больше участия в нападении.
October 11, 2021
«Связкой Дивеева и Джикии довольны, как и всеми остальными. Но чем? Игрой в обороне и самоотдачей, самоотверженностью — да. Игрой в атаке — не совсем», — говорил тренер в Казани.
Кажется, защитники услышали Карпина: в Мариборе оба играют результативнее, чем все игроки нападения.
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