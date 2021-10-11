Роскошный гол Джикии в Мариборе: оторвался от защитника и забил через себя в стиле Ибрагимовича

Момент матча отбора ЧМ-2022 Словения — Россия: Джикия эффектно пробил, а Смолов отдал голевую пяткой.

Первый тайм в Мариборе — шоу центральных защитников сборной России. Сначала Игорь Дивеев пробил Облака, здорово поборовшись на штрафном. А через четыре минуты красоту исполнил Джикия.

После подачи углового Фомин не дотянулся до мяча на ближней штанге (за секунду до этого Смолов отдал пас пяткой), и в эпизод включился Георгий. Защитник классно оторвался от оппонента, скоординировался и пробил через себя. Вышло идеально: кажется, Облак был просто не готов к такому исполнению.

Twitter сборной России тоже оценил гол Джикии, передав привет Златану Ибрагимовичу.

Это второй мяч Джикии в составе национальной команды: первый он забил в 2019 году в матче квалификации Евро-2020 с Бельгией.

Также это первый гол Джикии в 2021 году в официальных матчах. Свой последний гол Георгий забивал на товарищеском турнире перед сезоном — в ворота «Рубина» со штрафного.

Кстати, после игры со Словенией Карпин чуть покритиковал игру центральных защитников в атаке. Видимо, тренер хотел от них больше участия в нападении.

«Связкой Дивеева и Джикии довольны, как и всеми остальными. Но чем? Игрой в обороне и самоотдачей, самоотверженностью — да. Игрой в атаке — не совсем», — говорил тренер в Казани.

Кажется, защитники услышали Карпина: в Мариборе оба играют результативнее, чем все игроки нападения.