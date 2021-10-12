Главные слова тренера сборной России.

После важнейшей победы над Словенией (2:1), которая вывела Россию на первое место, Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов. «СЭ» записал главное.

О качестве игры

— Намного больше доволен этой игрой, чем со Словакией. Больше получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Тренер не может быть доволен игрой полностью, но ощущение более приятные, чем после матча в Казани, — это факт.

О сопернике

— Напряженный первый тайм, возможно, поначалу соперник больше владел мячом, но у них не было преимущества. Всего один опасный удар, Сафонов справился. Но, безусловно, было непросто. Словения, мягко говоря, не самая слабая сборная. Это хорошая команда.

О том, что взял вину на себя за игру со Словакией

— В Казани — моя вина, а здесь победили и играли намного лучше — это заслуга футболистов. Так было всегда. Я им сказал: «Идиот — я. Это был не ваш уровень». Сегодня они показали уровень, который больше похож на футболистов сборной России.

За стандарты отвечает Кафанов?

— Давайте так: за все отвечаю я, кроме выбора вратарей. Витальич участвует в работе на стандартах при обороне. За стандарты в атаке отвечаю я.

О том, почему не успел на начало гимна

— Ничего сверхъестественного, я всегда выхожу после футболистов. Но через поле меня не пустили. Слушал гимн, пока обходил поле за воротами.

Об итогах сбора

— Мысли такие же [как после сентябрьского сбора], хочется отдохнуть. В лес, не в лес, но туда, где народу поменьше и где пресс-конференций нет.

Почему вышел Осипенко, а не Чистяков

— Он более привычен к игре в два центральных защитника. А Чистяков более привычен к тройке.

О призраках Марибора-2009

— Пытался вам донести перед игрой, что нет призраков... Футболисты так устроены. Нас привозят в город, мы заезжаем в гостиницу, играем и уезжаем. Мы не запоминаем такое. Это как турне у артистов.

О болельщиках

— Их было слышно, огромное им спасибо!

О поздравлении Симоняна

— В конце пресс-конференции хочу поздравить Никиту Павловича Симоняна с 95-летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением — от всей сборной и федерации. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Минимум столько же!