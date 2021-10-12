«Как можно было ругать Карпина после Словакии?! Без Дзюбы сборная не проигрывает»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков — о победе сборной России в Мариборе (2:1).

— Всех с победой и с первым местом в группе, — говорит Колосков. — У нас сейчас самые радужные перспективы. Футбол получился валидольным, на нервах. В какой-то степени даже бестолковый... Очень много потерь мяча, ошибок. Турнирная ситуация довлела над обеими командами, сказалось тяжелое поле. Ну и уровень мастерства футболистов не позволил им показать более содержательную игру.

Однако главное — счет на табло. Ну и по количеству голевых моментов мы явно превзошли словенцев. Будь наши игроки чуть грамотнее и расторопнее, могли победить и крупнее. Считаю, Карпин вовремя произвел замены. Они точно сработали. В общем, у меня сейчас чувство если не гордости, то радости. Важно теперь не сбавлять оборотов. Впереди Кипр и, конечно, Хорватия.

Сегодня мы увидели смелый футбол в исполнении команды Карпина. Но тут надо сделать скидку и на соперника. Словенцы нам многое позволяли, допустили такое количество тактических просчетов, что уму непостижимо! Здорово, что наши футболисты использовали эти огрехи. Но, повторюсь, могли забить и больше.

За что критиковали Карпина после Словакии?! Не понимаю. Словаки и сегодня в поединке с хорватами доказали, что являются очень сильной командой. Они явно на голову выше словенцев. Карпин выполнил главную задачу — взял три очка в той встрече. А играть против словаков в открытый футбол — бессмысленно. Да, отбивались, выставили «автобус». Ну и что? А как при Черчесове мы Испанию обыграли на чемпионате мира? Точно так же. Поэтому как можно было ругать Карпина, если его команда победила?

Сейчас мы получили психологическое преимущество, сборная России может играть теперь еще смелее, агрессивнее. Возможности такие у нас есть. Тем более поправятся другие футболисты. Тот же Головин. Сегодня я аплодирую нашей команде, которая при Карпине еще ни разу не проиграла.

Лучший игрок матча? Я бы выделил Баринова. Он и против словаков здорово смотрелся, и сегодня. Дмитрий очень понравился своей борьбой, бескомпромиссностью, заряженностью. Ведь он нас несколько раз по-настоящему выручил. Буквально ложился под мяч в нашей штрафной!

Ситуация с Дзюбой, который не приехал на эти матчи? Что дальше? Рассуждать на эту тему бессмысленно. Если бы был Дзюба, мы могли как выиграть эти матчи, так и уступить в них. Зачем гадать? Его нет. Ну и зачем фантазировать?

Но, с другой стороны, мы видим и то, что есть на самом деле, когда он вне сборной. Пока команда Карпина не проиграла ни одной встречи. Надо ли его звать? Ну... Какие-то выводы, может быть, сделать, не знаю. Может быть, обойдемся.

Во всяком случае, я же не могу навязывать свого мнение Карпину. Впереди еще два матча. Посмотрим, в какой форме в ноябре будет Дзюба и так далее. Но я считаю, что уговаривать никого не надо. Давить на Валерия Георгиевича в этой ситуации я точно не буду. Пусть сам разберется, нужно ли еще раз обратиться к Дзюбе.