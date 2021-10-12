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«Как можно было ругать Карпина после Словакии?! Без Дзюбы сборная не проигрывает»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
12 октября, 08:30

Статья опубликована в газете под заголовком: «Вячеслав Колосков: «Как можно было ругать Карпина после Словакии?! Без Дзюбы сборная не проигрывает»»

№ 8545, от 13.10.2021

Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото РФС
Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото РФС
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков — о победе сборной России в Мариборе (2:1).
Словения — Россия
11&nbsp;октября. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:2. Валерий Карпин и&nbsp;Георгий Джикия (№14) празднуют победу. Идеальный октябрь Карпина: без Дзюбы и десятка травмированных, но с 6 очками и на первом месте!

— Всех с победой и с первым местом в группе, — говорит Колосков. — У нас сейчас самые радужные перспективы. Футбол получился валидольным, на нервах. В какой-то степени даже бестолковый... Очень много потерь мяча, ошибок. Турнирная ситуация довлела над обеими командами, сказалось тяжелое поле. Ну и уровень мастерства футболистов не позволил им показать более содержательную игру.

Однако главное — счет на табло. Ну и по количеству голевых моментов мы явно превзошли словенцев. Будь наши игроки чуть грамотнее и расторопнее, могли победить и крупнее. Считаю, Карпин вовремя произвел замены. Они точно сработали. В общем, у меня сейчас чувство если не гордости, то радости. Важно теперь не сбавлять оборотов. Впереди Кипр и, конечно, Хорватия.

Сегодня мы увидели смелый футбол в исполнении команды Карпина. Но тут надо сделать скидку и на соперника. Словенцы нам многое позволяли, допустили такое количество тактических просчетов, что уму непостижимо! Здорово, что наши футболисты использовали эти огрехи. Но, повторюсь, могли забить и больше.

За что критиковали Карпина после Словакии?! Не понимаю. Словаки и сегодня в поединке с хорватами доказали, что являются очень сильной командой. Они явно на голову выше словенцев. Карпин выполнил главную задачу — взял три очка в той встрече. А играть против словаков в открытый футбол — бессмысленно. Да, отбивались, выставили «автобус». Ну и что? А как при Черчесове мы Испанию обыграли на чемпионате мира? Точно так же. Поэтому как можно было ругать Карпина, если его команда победила?

Cборная России перед матчем отбора ЧМ-2022 со&nbsp;Словенией. Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ

Сейчас мы получили психологическое преимущество, сборная России может играть теперь еще смелее, агрессивнее. Возможности такие у нас есть. Тем более поправятся другие футболисты. Тот же Головин. Сегодня я аплодирую нашей команде, которая при Карпине еще ни разу не проиграла.

Лучший игрок матча? Я бы выделил Баринова. Он и против словаков здорово смотрелся, и сегодня. Дмитрий очень понравился своей борьбой, бескомпромиссностью, заряженностью. Ведь он нас несколько раз по-настоящему выручил. Буквально ложился под мяч в нашей штрафной!

Ситуация с Дзюбой, который не приехал на эти матчи? Что дальше? Рассуждать на эту тему бессмысленно. Если бы был Дзюба, мы могли как выиграть эти матчи, так и уступить в них. Зачем гадать? Его нет. Ну и зачем фантазировать?

Но, с другой стороны, мы видим и то, что есть на самом деле, когда он вне сборной. Пока команда Карпина не проиграла ни одной встречи. Надо ли его звать? Ну... Какие-то выводы, может быть, сделать, не знаю. Может быть, обойдемся.

Во всяком случае, я же не могу навязывать свого мнение Карпину. Впереди еще два матча. Посмотрим, в какой форме в ноябре будет Дзюба и так далее. Но я считаю, что уговаривать никого не надо. Давить на Валерия Георгиевича в этой ситуации я точно не буду. Пусть сам разберется, нужно ли еще раз обратиться к Дзюбе.

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