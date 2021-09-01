Мнение журналистов «СЭ»

Сегодня сборную России ждет важнейший матч отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией. Журналисты «СЭ» делятся своими прогнозами на эту встречу.

Виталий Айрапетов, корреспондент

Счет: 1:1

Понятно, что хорваты в предстоящем матче — фавориты. Но надеюсь на то, что Карпин действительно является отличным мотиватором. За счет настроя и физической готовности (не должны же наши игроки устать после шести туров?) дадим бой вице-чемпионам мира. Гол забьет Смолов.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

Счет: 1:2

Совсем уж упаднического настроения перед матчем нет. Надеюсь, что после смены на тренерском посту у команды произойдет психологическая встряска, футболисты выйдут на важнейший поединок со свежими эмоциями. Да и хорваты не выглядят непобедимыми, что доказал в том числе матч со Словенией в текущем отборочном цикле, а также Евро-2020. Плюс потеря Модрича. В общем, мы можем рассчитывать на благоприятный исход.

Однако уровень российского футбола в последние пару лет нас только печалит, поэтому столь серьезный соперник на бумаге выглядит фаворитом. Буду рад ошибиться с прогнозом.

Максим Алланазаров, заместитель главного редактора

Счет: 1:1

Сборная России обязательно забьет, так как у нашей команды будет куча эмоций и желание себя проявить. Скажется фактор новизны и молодости. Верю в Захаряна, думаю, если он выйдет на поле, то поучаствует в голе. Но хорваты не проиграют. Класс у них на порядок выше. Один в любом случае забить смогут.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

Счет: 0:1

Последние дни обсуждается, как изменилась сборная при Валерии Карпине, и кадровые перестановки внутри национальной команды. Общественность разделилась на карпинофобов с одной стороны и валераверов с другой. Хотя, как по мне, значение имеет только то, что на поле. Причем я имею в виду не только результат, но и способы его достижения.

А это пока загадка. Чего ждать от команды с новым тренером, которая тренировалась в полном составе два дня, — непонятно. И прошлый опыт Валерия Карпина не поможет при анализе — слишком он был разным.

Хотя у Хорватии времени на подготовку было еще меньше, Лука Модрич травмирован, а Никола Влашич гонял в Лондон решать контрактные вопросы.

В такой ситуации жду довольно тяжелого и незрелищного матча. В такой ситуации все решит класс игроков и их умение сделать разницу на индивидуальном мастерстве. А у хорватов с этим явно получше.

Так что предполагаю победу Хорватии — 1:0 или что-то в этом роде.

Николай Егорычев, корреспондент

Счет: 1:1

Несмотря на отсутствие Модрича и Ребича, у хорватов очень сильный состав. Сильнее, чем у нас, причем в каждой линии. Но я все-таки верю в то, что Россия не проиграет.

Главный фактор — смена главного тренера. Валерий Карпин, на мой взгляд, собрал более боеспособную команду, где нет любимчиков.

Все, кого вызвал Карпин, находятся в хорошей форме. Прежде всего это касается Федора Смолова. При должной поддержке он может дать результат. Не стоит забывать и про фактор трибун: на стадион пустят 20 тысяч зрителей. Поставлю на ничью — 1:1.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации

Счет: 1:0

Думаю, ввиду кадровых потерь в составе соперника, а также сильного обновления нашей сборной шансы у команды Валерия Карпина есть. Правда, лишь при условии предельной концентрации в обороне и самоотдачи каждого игрока.

Хорватские футболисты только втягиваются в сезон, наши же провели уже по шесть туров без учетов квалификации еврокубков. В отличной форме Смолов, рвется в бой динамовская молодежь, плюс Карпин умеет настраивать игроков на важные битвы.

За столь короткий срок что-то кардинально поменять в команде и системе игры невозможно. И на первый план выйдет мотивирующий фактор. Помогут и трибуны, где будет 20, а не 2 тысячи человек. В общем, Валера, верим!

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

Счет: 1:0

Жду очень непростой игры для нашей команды. И не потому, что не верю в Карпина, я как раз отношусь к валераверам. Именно умение тренера накрутить футболистов так, чтобы они высекали искры шипами о газон, и способно помочь нам добиться результата.

Но, как бы ни настроил сборную Валерий, какие бы слова ни произнес, победа станет нервной, на жилах. По чисто спортивным показателям хорваты точно как минимум не слабее. Достаточно посмотреть на клубы, которые представляют соперники: «Челси», «Интер», «Лейпциг»...

Однако балканцев после триумфа на ЧМ-2018 потряхивает, идет перестройка, стабильность пропала, их футбол пока не устоялся. Плюс травмировался Модрич, способный на поле сложить из отдельных классных мастеров отличный игровой пазл. Вот на этом всем россияне в удачный для себя день способны поймать «Шашечных».

Надеюсь, такой случится именно 1 сентября.

Олег Кошелев, заместитель шефа отдела футбола

Счет: 1:1

Помните, как перед Евро мы перечисляли клубы, за которые выступают игроки сборной Дании? «Лестер», «Милан», «Челси», «Аталанта», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Тоттенхэм»... И 1:4 в итоге. Попробуйте так же разложить хорватский состав, и станет ясно, что мы совсем не фавориты в этой игре. Хотя такого ощущения в последние пару лет нет практически ни перед какими встречами «наших» с «ненашими». Но прогноз дам оптимистичный. Ничья со стратегической точки зрения — вполне приемлемый результат. Будем рассчитывать на эффект новизны, который привнесет в сборную тренер Валерий Георгиевич.

Андрей Кузичев, корреспондент

Счет: 2:2

Для меня сборная в ее нынешнем виде пока загадка. Как она будет играть? В каком стиле и с какими сочетаниями футболистов? В ничьей, которую прогнозирую, на самом деле уверенности нет. Любой из исходов реален, потому что на эмоциях в первой игре Валерия Карпина можно как поймать кураж, так и допустить роковую ошибку. Но верится, что не уступим. Дома стены помогут, а так как более классные хорваты проходят смену поколений, боевая ничья весьма реальна.

Игорь Рабинер, обозреватель

Счет: 1:1

Хорваты переживают смену поколений, но уровень игроков вице-чемпионов мира все равно оставляет их небольшими фаворитами. Нашим козырем считаю шикарную форму Смолова, которого еще и будет обуревать жажда реванша за 2018 год. Что меня сильно беспокоит — кураж Влашича после подписания контракта с «Вест Хэмом». А вот с травмой Модрича хорватам очень не повезло.

Гоша Чернов, корреспондент

Счет: 0:0

Обе сборные после Евро-2020 значительно обновились, а у нас еще и сменился главный тренер. Уверен, что Валерию Карпину не хватит времени на полноценное знакомство с командой даже с учетом переноса матчей 6-го тура РПЛ.

Результативной и зрелищной игры не жду. Россия будет действовать от обороны, а Хорватия первым номером играет не очень хорошо. Ну и рисковать бессмысленно как тем, так и другим: ситуация в таблице очень скользкая, а игр впереди еще достаточно. Если выражаться букмекерским языком, это матч на три результата. Думаю, все решит один гол, если он вообще будет забит.