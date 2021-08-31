Сборная без капитана. Как это?

Игорь Рабинер — о лидерах сборной России.

Удивительно, но мало кто обратил внимание на неожиданное решение по капитану сборной. Его не будет.

Георгий Джикия на предматчевой пресс-конференции в Лужниках сказал:

— Наверное, пришло время закрыть этот вопрос (о капитанстве). Вчера было небольшое собрание, где мы всей сборной и обсуждали эту тему. Пришли к выводу, что у нас на сегодня не будет одного капитана. Хотим, чтобы каждый футболист в нашей обновленной сборной чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если в трех ближайших матчах у нас будет три разных капитана. У нас все капитаны!

— А завтра?

— А завтра посмотрим.

Валерий Карпин это горячо одобрил:

— По поводу капитана — абсолютно не удивился. Считаю это единственно правильным решением. Тот посыл, который мы даем, — то, что мы, команда, все вместе. Мы все капитаны. Георгий сказал про футболистов, которые сыграли 50-70 матчей, а я говорю, что капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Все должны, все могут и все будут.

Я пока ничего в этом решении не понял. Нигде такого не видел. Как это — команда без капитана? Это разделение ответственности — или, наоборот, снятие ответственности, ее размывание?

Могут ли в команде все быть равны? Может ли в ней не быть лидеров, вожаков, тех, за кем тянутся и кого слушают? Тех, кто может встряхнуть, напихать, и другие это воспримут как должное?

И если это демонстрация того, что «мы, команда, все вместе, мы все капитаны», — это что ж, значит, что у итальянцев или, допустим, датчан на Евро не все были вместе, раз у них были конкретные капитаны? Или это означает, что назначать/выбирать совсем некого? А кто же тогда поведет команду за собой в сложный момент с теми же хорватами? Кого будут слушать?

А может, это означает, что за спинами вызванных сейчас игроков по-прежнему маячит демоническая фигура Дзюбы? И пока он хотя бы теоретически там, никого другого на постоянной основе объявлять нельзя? И когда (если) он наберет нормальную форму и снова будет вызван, то все вернется на круги своя?

Если в среду (а также далее на Кипре, где, поверьте, будет ненамного легче, если вообще легче) «Наши парни» будут умирать на поле, биться один за всех и все за одного и результат окажется соответствующий — готов буду признать, что Карпин и его футболисты совершили революцию. И очень им этого желаю.

Но пока — ничего не понимаю.

А вы?