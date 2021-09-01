Взгляд с Апеннин на трех хорватских легионеров из серии А, приехавших на игру с нашей национальной командой.

В составе сборной Хорватии, которая сегодня проведет в Москве ключевой отборочный матч ЧМ-2022 против России, есть три представителя итальянского чемпионата. Своим мнением об их нынешнем состоянии поделился журналист концерна Mediaset Энцо Палладини.

— «Интер» взял скудетто в сезоне-2020/21 и набрал шесть очков в двух турах нового турнира серии А. Насколько серьезную роль играют в миланском клубе Марсело Брозович и Иван Перишич?

— Брозович сейчас один из столпов «Интера». Недаром клуб собирается продлить контракт с этим 28-летним полузащитником. Если сейчас он уже зарабатывает 3,5 миллиона евро в год, то со следующего сезона может получить прибавку к окладу в целый миллион! Это очень серьезная зарплата по нынешним меркам серии А, что само по себе говорит о том, как «Интер» высоко оценивает Марсело.

Тем более миланский клуб в последнее время в целом склонен к экономии. Августовский старт первенства Италии показал, что этот хорват находится в хорошей форме. В опорной зоне сегодняшнего «Интера» Брозович незаменим.

— А что Перишич?

— Иван ярко завершил прошлый сезон и неплох сейчас. При главном тренере Антонио Конте он обрел второе дыхание. Перишич в «Интере» исполняет роль челнока на левом фланге, и это ценный футболист.

Был момент, когда черно-синие перестали в него верить и предлагали чуть ли не всем подряд, однако затем все пришло в норму. Не знаю, на какой позиции выйдет Перишич в сборной Хорватии, но в «Интере» он слева играет полезно, особенно при атакующих действиях. Новый тренер Симоне Индзаги им в целом доволен.

— Что скажете о Марио Пашаличе из «Аталанты»?

— Пашалич дважды выходил в этом сезоне в ее стартовом составе, но, на мой взгляд, он полезнее для своей команды, когда поднимается с лавки на замену. Бывают такие футболисты, которые ценнее как джокеры, нежели в качестве игроков стартового состава. Вот Марио из таких. Он способен усиливать футбол «Аталанты» во вторых таймах и обладает незаурядной способностью одурачивать чужих защитников, появляясь из ниоткуда за их спинами в нужный для партнеров момент. У него есть какое-то особое чутье на голевые моменты, поставлен хороший удар. Короче говоря, Пашалича лучше не упускать из виду.

— Форварда Анте Ребича из «Милана» не вызвали в сборную Хорватии по дисциплинарным причинам. Насколько он мог бы сейчас усилить свою национальную команду?

— Не думаю, что на конкретный сегодняшний момент Анте стал бы реальной подмогой. У него недавно была травма, Ребич еще явно не набрал свою лучшую форму.