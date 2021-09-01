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«Брозович — ключевой в «Интере», Перишич держит там всю бровку, Пашалича нельзя терять из виду». Предупреждение Карпину и сборной России из Италии

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 11:10
Милан
Марцело Брозович и Иван Перишич. Фото Getty Images
Марцело Брозович и Иван Перишич. Фото Getty Images
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В составе сборной Хорватии, которая сегодня проведет в Москве ключевой отборочный матч ЧМ-2022 против России, есть три представителя итальянского чемпионата. Своим мнением об их нынешнем состоянии поделился журналист концерна Mediaset Энцо Палладини.

— «Интер» взял скудетто в сезоне-2020/21 и набрал шесть очков в двух турах нового турнира серии А. Насколько серьезную роль играют в миланском клубе Марсело Брозович и Иван Перишич?

— Брозович сейчас один из столпов «Интера». Недаром клуб собирается продлить контракт с этим 28-летним полузащитником. Если сейчас он уже зарабатывает 3,5 миллиона евро в год, то со следующего сезона может получить прибавку к окладу в целый миллион! Это очень серьезная зарплата по нынешним меркам серии А, что само по себе говорит о том, как «Интер» высоко оценивает Марсело.

Тем более миланский клуб в последнее время в целом склонен к экономии. Августовский старт первенства Италии показал, что этот хорват находится в хорошей форме. В опорной зоне сегодняшнего «Интера» Брозович незаменим.

31&nbsp;августа. Москва. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и&nbsp;его помощники Ведран Чорлука и&nbsp;Ивица Олич.

— А что Перишич?

— Иван ярко завершил прошлый сезон и неплох сейчас. При главном тренере Антонио Конте он обрел второе дыхание. Перишич в «Интере» исполняет роль челнока на левом фланге, и это ценный футболист.

Был момент, когда черно-синие перестали в него верить и предлагали чуть ли не всем подряд, однако затем все пришло в норму. Не знаю, на какой позиции выйдет Перишич в сборной Хорватии, но в «Интере» он слева играет полезно, особенно при атакующих действиях. Новый тренер Симоне Индзаги им в целом доволен.

31&nbsp;августа. Москва. Тренировка сборной Хорватии.Хорватия против России: без Модрича, но все еще грозная

— Что скажете о Марио Пашаличе из «Аталанты»?

— Пашалич дважды выходил в этом сезоне в ее стартовом составе, но, на мой взгляд, он полезнее для своей команды, когда поднимается с лавки на замену. Бывают такие футболисты, которые ценнее как джокеры, нежели в качестве игроков стартового состава. Вот Марио из таких. Он способен усиливать футбол «Аталанты» во вторых таймах и обладает незаурядной способностью одурачивать чужих защитников, появляясь из ниоткуда за их спинами в нужный для партнеров момент. У него есть какое-то особое чутье на голевые моменты, поставлен хороший удар. Короче говоря, Пашалича лучше не упускать из виду.

— Форварда Анте Ребича из «Милана» не вызвали в сборную Хорватии по дисциплинарным причинам. Насколько он мог бы сейчас усилить свою национальную команду?

— Не думаю, что на конкретный сегодняшний момент Анте стал бы реальной подмогой. У него недавно была травма, Ребич еще явно не набрал свою лучшую форму.

Россия — Хорватия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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