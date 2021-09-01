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Россия сыграет с Хорватией агрессивно и смело. Вторым номером

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 08:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Россия — Хорватия. Страшно. Интересно»

№ 8515, от 01.09.2021

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ориентировочный состав сборной России. Фото «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня в Лужниках наша национальная команда примет вице-чемпионов мира-2018 в ключевой встрече отборочного цикла ЧМ-2022.
31&nbsp;августа. Москва. Тренировка сборной России.Сборная без капитана. Как это?

Сколько копий было сломано при обсуждении сборной России после Евро-2020 — не сосчитать. Сначала месяц перемывали кости Станиславу Черчесову, потом принялись за Валерия Карпина. Кого возьмет в сборную, кого назначит капитаном, что изменится в команде. Теперь все позади — убраны менеджер, врачи, пресс-атташе, сахар из столовой, не вызван Дзюба, зато в заявке 19-летний Тюкавин. Впереди — то, ради чего все и затевалось. Матч с Хорватией — главным соперником по группе.

У Черчесова сейчас все основания говорить: «Я оставлял команду, которая по набранным очкам шла на первом месте. Как вы там, преемники?» Соглашение с Карпиным действует до окончания отборочного цикла ЧМ-2022 и будет продлено только в случае попадания в Катар. Но для этого надо опережать Хорватию. А значит, побеждать ее дома. Или не рисковать, сосредоточившись в первую очередь на том, чтобы не уступить, повышая шансы на второе место, в надежде пройти «стыки»?

31&nbsp;августа. Москва. Вратари на&nbsp;тренировке сборной России перед матчем с&nbsp;Хорватией в&nbsp;Лужниках: Юрий Дюпин, Александр Максименко, Андрей Лунев, Маринату Гильерме, Сергей Песьяков (слева направо).
Валерий Карпин.Россия — Хорватия: прогнозы на матч в Лужниках. Карпин начнет с ничьей?

Очень интересно, какой в итоге мы увидим команду Карпина. Футболисты при этом, похоже, пока и сами не знают, во что предстоит играть. Вот и рождаются перлы, вроде того, что выдал Рифат Жемалетдинов. Мол, станем прессинговать, гнать вперед, сразимся с Хорватией вторым номером. Возможно, первая часть относилась к встречам с Кипром и Мальтой, но через запятую прозвучало забавно.

Что ж, будем считать, что запутали соперника. У Златко Далича наверняка непростая задача — понять, какой предстанет Россия. Вряд ли кто-то сейчас предскажет.

Давайте попробуем. Например, в воротах мы увидим Гильерме, в обороне — Фернандеса, Джикию, Дивеева, Осипенко, Самошникова, в полузащите — Кузяева, Зобнина, Головина, Миранчука, в атаке — Смолова.

Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной России. Фото «СЭ»
Валерий Карпин.«Капитаном может выйти и Захарян». Пресс-конференция Валерия Карпина

Для цемента сзади логично выставить трех центральных защитников. Но останавливает то, что у Осипенко и Чистякова нулевой опыт игры за сборную. Тогда будет два центральных защитника, а плотность можно создавать в опорной зоне добавлением проведшего шикарный матч с «Локомотивом» Фомина или моторного Мухина.

Налево могут отправиться Караваев или Кузяев, как это было у Черчесова, ведь Самошников на старте сезона очень убедителен в «Рубине», но тоже без минут в составе национальной команды. В атакующей же линии не исключал бы появления кого-то из юных джокеров — Захарян/Тюкавин.

31&nbsp;августа. Москва. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и&nbsp;его помощники Ведран Чорлука и&nbsp;Ивица Олич.
31&nbsp;августа. Москва. Тренировка сборной Хорватии.Хорватия против России: без Модрича, но все еще грозная

У Далича свои проблемы — нет Модрича, идет смена поколений, в пассиве отборочного турнира уже поражение от Словении, а мимо Катара проехать совсем не улыбается. Наши коллеги из балканской страны сообщают, что их команда может сыграть против России в три центральных защитника. Побаиваются, мол, поражения.

Будет Карпин рисковать? Или сыграет аккуратно?

Узнаем совсем скоро.

Россия — Хорватия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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