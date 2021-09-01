Хорватия против России: без Модрича, но все еще грозная
Никола вместо Луки
Главная потеря у нашего соперника — отсутствие Луки Модрича. Капитан сборной Хорватии вызван на сентябрьские матчи, но против России он не сыграет. Об этом хорваты сообщали в своем Twitter-аккаунте.
Лука получил травму приводящей мышцы, находясь в расположении «Реала». Хорват пропустил два последних матча сливочных в чемпионате Испании. При этом Модрич, скорее всего, успеет полностью восстановиться к игре против словенцев, которая пройдет 7 сентября.
По сведениям наших коллег из Хорватии, заменой Модричу может стать Никола Влашич. Полузащитник «Вест Хэма» не так часто появляется в стартовом составе сборной, но в матче против России он, скорее всего, получит свой шанс и выйдет с первых минут.
Схема с тремя центральными защитниками
Коллеги из Хорватии также уверяют, что их сборная может преподнести нам тактический сюрприз. Речь идет о расстановке, по которой будут играть «шашечные».
Главный тренер их сборной Златко Далич опасается за результат и поэтому готов перейти на схему с тремя центральными защитниками. Последний раз такое случалось с хорватами два года назад, в товарищеской встрече против Туниса (1:2). Далич в основном использует две расстановки — 4-3-3 и 4-2-3-1, но в матче с Россией он может прибегнуть к небольшим изменениям.
Ориентировочный состав
Во всех матчах Евро ворота хорватов защищал Доминик Ливакович. Скорее всего, он и останется основным голкипером.
Справа в защите у Далича лишь одна опция — Йосип Юранович. Слева наверняка выйдет Борна Баришич из «Рейнджерс».
В центре обороны у Далича выбор лучше: Дюже Чалета-Цар, Йошко Гвардиол и два представителя РПЛ — Деян Ловрен и Филип Уремович. Однако вряд ли они оба выйдут в стартовом составе, поскольку Ловрен пока играет не лучшим образом, а Уремович получил вызов в сборную впервые за полгода.
Несмотря на потерю Модрича, у хорватов большой выбор исполнителей в центре поля. Скорее всего, с первых минут против России появятся Марсело Брозович и Матео Ковачич. Если верить информации хорватских коллег, то на позицию «десятки» должен выйти Никола Влашич.
Помимо Модрича не поможет сборной Хорватии в матче против России и нападающий «Осасуны» Анте Будимир — у него травма паха. Но на этом проблемы в атаке у наших соперников не заканчиваются: отсутствуют Анте Ребич и Бруно Петкович, которые играли на острие в матчах Евро-2020. Петкович находится не в лучшей форме (всего один гол в 13 матчах этого сезона), а Ребич открыто раскритиковал Далича после вылета сборной с чемпионата Европы, после чего сам вылетел из состава национальной команды.
В отсутствие Ребича и Петковича основным форвардом сборной Хорватии должен стать Андрей Крамарич. Пару в атаке при необходимости ему могут составить Антонио Чолак, Мислав Оршич и Марко Ливайя, ранее выступавший за «Рубин».
Методология
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