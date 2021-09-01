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Хорватия против России: без Модрича, но все еще грозная

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:15

Статья опубликована в газете под заголовком: «Без Модрича, но все еще грозные»

№ 8515, от 01.09.2021

31 августа. Москва. Тренировка сборной Хорватии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Состав сборной Хорватии. Фото «СЭ»
31 августа. Москва. Тренировка сборной Хорватии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Рассказываем, в каком состоянии вице-чемпионы мира-2018 подходят к матчу с Россией.
Россия — Хорватия
Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.«Влашич полностью готов к игре. Россия — наш самый сильный соперник в группе». Пресс-конференция главного тренера сборной Хорватии Златко Далича

Никола вместо Луки

Главная потеря у нашего соперника — отсутствие Луки Модрича. Капитан сборной Хорватии вызван на сентябрьские матчи, но против России он не сыграет. Об этом хорваты сообщали в своем Twitter-аккаунте.

Лука получил травму приводящей мышцы, находясь в расположении «Реала». Хорват пропустил два последних матча сливочных в чемпионате Испании. При этом Модрич, скорее всего, успеет полностью восстановиться к игре против словенцев, которая пройдет 7 сентября.

По сведениям наших коллег из Хорватии, заменой Модричу может стать Никола Влашич. Полузащитник «Вест Хэма» не так часто появляется в стартовом составе сборной, но в матче против России он, скорее всего, получит свой шанс и выйдет с первых минут.

Схема с тремя центральными защитниками

Коллеги из Хорватии также уверяют, что их сборная может преподнести нам тактический сюрприз. Речь идет о расстановке, по которой будут играть «шашечные».

Главный тренер их сборной Златко Далич опасается за результат и поэтому готов перейти на схему с тремя центральными защитниками. Последний раз такое случалось с хорватами два года назад, в товарищеской встрече против Туниса (1:2). Далич в основном использует две расстановки — 4-3-3 и 4-2-3-1, но в матче с Россией он может прибегнуть к небольшим изменениям.

Состав сборной Хорватии. Фото "СЭ"
Состав сборной Хорватии. Фото «СЭ»

Ориентировочный состав

Во всех матчах Евро ворота хорватов защищал Доминик Ливакович. Скорее всего, он и останется основным голкипером.

Справа в защите у Далича лишь одна опция — Йосип Юранович. Слева наверняка выйдет Борна Баришич из «Рейнджерс».

В центре обороны у Далича выбор лучше: Дюже Чалета-Цар, Йошко Гвардиол и два представителя РПЛ — Деян Ловрен и Филип Уремович. Однако вряд ли они оба выйдут в стартовом составе, поскольку Ловрен пока играет не лучшим образом, а Уремович получил вызов в сборную впервые за полгода.

Несмотря на потерю Модрича, у хорватов большой выбор исполнителей в центре поля. Скорее всего, с первых минут против России появятся Марсело Брозович и Матео Ковачич. Если верить информации хорватских коллег, то на позицию «десятки» должен выйти Никола Влашич.

Помимо Модрича не поможет сборной Хорватии в матче против России и нападающий «Осасуны» Анте Будимир — у него травма паха. Но на этом проблемы в атаке у наших соперников не заканчиваются: отсутствуют Анте Ребич и Бруно Петкович, которые играли на острие в матчах Евро-2020. Петкович находится не в лучшей форме (всего один гол в 13 матчах этого сезона), а Ребич открыто раскритиковал Далича после вылета сборной с чемпионата Европы, после чего сам вылетел из состава национальной команды.

В отсутствие Ребича и Петковича основным форвардом сборной Хорватии должен стать Андрей Крамарич. Пару в атаке при необходимости ему могут составить Антонио Чолак, Мислав Оршич и Марко Ливайя, ранее выступавший за «Рубин».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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